На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ.
УПЦ сообщила в своем Telegram-канале, что тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры, передает РИА «Новости».
Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой РФ просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее врио гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет