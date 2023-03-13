На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ

На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ.

УПЦ сообщила в своем Telegram-канале, что тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры, передает РИА «Новости».

Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой РФ просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее врио гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру.

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