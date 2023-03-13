Роскосмос: Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

В Роскосмосе уточнили, что пуск состоялся в 02.13, ракета отработала в штатном режиме, в расчетное время разгонный блок отделился от третьей ступени «Протона-М» и в настоящий момент выводит спутник на заданную орбиту. Пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в 2023 году, передает ТАСС.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Система обеспечивает обмен данными между российским сегментом МКС и Центром управления полетами (ЦУП).

Напомним, в январе российский спутник-ретранслятор «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ.

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