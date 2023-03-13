Мнение “эксперта”: Нуланд толкает Америку к войне с Россией — и за это её следует уволить

Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее сообщила журналистам, что Вашингтон считает военные объекты РФ в Крыму «законными целями» и будет помогать Киеву наносить по ним удары, таят в себе серьёзную опасность, поскольку по сути ставят Америку на путь, который в итоге приведёт к конфликту с Москвой, убеждён бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Как заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, делать подобные высказывания Нуланд не по чину и за это её следует немедленно лишить должности.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель государственного секретаря США: В Крыму расположена база для беспилотников, откуда запускаются дроны, поставленные РФ Ираном. В Крыму находятся центры оперативного управления, которые имеют огромное значение для того, чтобы РФ сохраняла контроль над всеми территориями, в том числе и над сухопутным коридором к полуострову. В Крыму есть масса военных объектов, которые РФ превратила в логистические центры и дополнительные склады, имеющие огромное значение для этой кампании. Всё это — законные цели, и Украина наносит по ним удары, а мы предоставляем ей поддержку.

Итак, человек номер два в американском Госдепе — пусть, конечно, и не сам Тони Блинкен, не госсекретарь — представляет журналистам основания для, как я это понимаю, американского удара по Крыму.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер Корпуса морской пехоты: Ну, вообще здесь речь об ударе опосредованного характера: она имеет в виду, что США обеспечивают поддержку как в материальном смысле, — то есть поставляя Киеву оружие, — так и в разведывательном — то есть помогают с наводкой для нанесения ударов. И она права: с точки зрения украинцев, всё, что она перечислила, — это действительно законные цели. Таковы уж военные действия — и если РФ думает, что может вести конфликт с Украиной, а она при этом не будет бить по всем этим целям, то её ждёт неприятный сюрприз.



Но тот факт, что США берут и… Было бы не лишним, если бы её заявления изучил юрист, и я это имею в виду в самом буквальном смысле. Ведь она…

Я об этом и говорю! Это же второй — ну, или третий, я уже подзабыл, есть ли у них там такая иерархия, — человек в Государственном департаменте Соединённых Штатов! И она, улыбаясь до ушей, обосновывает применение американской военной техники — а значит, как нам известно, и задействование американских военнослужащих — против региона, который был частью РФ со времён царствования там Екатерины II, а это ведь было ещё до того, как Георг III правил американскими колониями!

СКОТТ РИТТЕР: А дело ведь не только в этом. Ну, то есть да, об исторических связях мы все знаем. Но она к тому же по сути прямо заявляет, что Америка является стороной этого конфликта. То есть она без преувеличения только что заявила: «Мы — сторона этого конфликта». И слава Богу, что русские — не мы. Ведь если у них была бы своя собственная версия Виктории Нуланд, она бы тогда сказала: «С этого момента мы будем считать законными целями все американские базы в Европе — и мы теперь начнём наносить удары по вам».



Я это и хочу сказать! Ну, не опасно ли ей делать подобные заявления? И никто ведь не знает, прогоняли ли они всё это через юристов, никто не знает, давал ли на это согласие Тони Блинкен или же он это внезапно услышал и поймал сердечный приступ — о нём можно что угодно думать, но он уж точно человек гораздо более тонкий, чем она… Это же безрассудство в крайней форме, разве не так?

СКОТТ РИТТЕР: Абсолютно. Знаете, в преддверии операции «Буря в пустыне» один офицер ВВС в открытую высказался по поводу нашей авиационной кампании. Ни одно из его заявлений не оказалось ложным с точки зрения фактов, однако он их сделал в таком тоне, что они выставили в плохом свете и ВВС, и США. Так вот, его в тот же день уволили. В тот же день. Дик Чейни, который тогда был министром обороны, взял трубку, позвонил Колину Пауэллу и сказал: «Уволить» — и его уволили. Почему? А потому, что такие политические решения ему принимать не по чину.



Вот и Нуланд следует тут же уволить — я не преувеличиваю, её нужно устранить, уволить, вышвырнуть вон. Даже если то, что она сказала, — это и есть политический курс США, это всё-таки курс негласный. Нельзя толкать США на путь, который неизбежно приведёт не просто к конфликту, а к конфликту ядерному. Она — опасный человек, поэтому её нужно устранить — в должностном смысле.

А может быть такое, что это был «пробный шар»?

СКОТТ РИТТЕР: Тогда это будет самый глупый «пробный шар» лично на моей памяти. С какой целью нужно было его запускать? Даже если РФ не предпримет в ответ никаких шагов, он ничего не докажет — лишь продемонстрирует в очередной раз, что Москва, в отличие от остальных, ведёт себя по-взрослому. А вот если РФ что-то всё-таки предпримет, то мы окажемся с ней в состоянии войны. Ещё раз повторю, «пробный шар» это был ужасный.



Дата выхода в эфир 10 марта 2023 года.