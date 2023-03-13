В МВФ пообещали внимательно следить за последствиями банкротства Silicon Valley Bank для мировой финансовой стабильности

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за последствиями банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) для мировой финансовой стабильности, говорится в заявлении пресс-службы фонда.

В МВФ прокомментировали ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, заверив, что внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности, передает ТАСС.

В МВФ также заверили, что полностью уверены в том, что политики в Соединенных Штатах предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации.

Накануне американские СМИ предупредили о возможности погружения банковский системы США в катастрофический кризис в связи с крахом банка Silicon Valley Bank (SVB).

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