В МВФ пообещали внимательно следить за последствиями банкротства Silicon Valley Bank для мировой финансовой стабильности
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Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за последствиями банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) для мировой финансовой стабильности, говорится в заявлении пресс-службы фонда.
В МВФ прокомментировали ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, заверив, что внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности, передает ТАСС.
В МВФ также заверили, что полностью уверены в том, что политики в Соединенных Штатах предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации.
Накануне американские СМИ предупредили о возможности погружения банковский системы США в катастрофический кризис в связи с крахом банка Silicon Valley Bank (SVB).
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