 

В МВФ пообещали внимательно следить за последствиями банкротства Silicon Valley Bank для мировой финансовой стабильности

13.03.2023, 0:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за последствиями банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) для мировой финансовой стабильности, говорится в заявлении пресс-службы фонда.

В МВФ прокомментировали ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, заверив, что внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности, передает ТАСС.

В МВФ также заверили, что полностью уверены в том, что политики в Соединенных Штатах предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации.

Накануне американские СМИ предупредили о возможности погружения банковский системы США в катастрофический кризис в связи с крахом банка Silicon Valley Bank (SVB).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.21 / “Очень сложно говорить с Зеленским”. В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи президентов РФ и Украины

11.09.20 / Маас допустил приостановку «Северного потока – 2»

11.08.20 / Немецкий политолог оценил возможность Майдана в Белоруссии

15.02.23 / Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра

07.01.21 / Израиль опроверг информацию о подпольных поставках вакцин для элиты в Украину

25.07.21 / Корейская авиакомпания изучает возможность запуска космических кораблей с бортов коммерческих самолетов

30.03.21 / PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

03.07.20 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

12.09.20 / Сеитаблаев получил премию имени Стуса

07.03.21 / Мишустин прибыл в Кемерово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика