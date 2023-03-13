 

Минобороны РФ: Истребители F-16 ВВС Израиля 12 марта нанесли ракетный удар по Сирии из северной части Ливана

13.03.2023, 0:59, Новости дня
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Тактические истребители F-16 ВВС Израиля нанесли из северной части Ливана ракетный удар по Сирии, повреждены здания научно-исследовательских центров, три человека погибли, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

Гуринов заявил, что 12 марта с 07.14 до 07.23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибли три человека, передает ТАСС.

Напомним, в феврале Россия решительно осудила удары Израиля по Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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