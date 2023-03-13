Минобороны РФ: Истребители F-16 ВВС Израиля 12 марта нанесли ракетный удар по Сирии из северной части Ливана
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Тактические истребители F-16 ВВС Израиля нанесли из северной части Ливана ракетный удар по Сирии, повреждены здания научно-исследовательских центров, три человека погибли, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов заявил, что 12 марта с 07.14 до 07.23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибли три человека, передает ТАСС.
Напомним, в феврале Россия решительно осудила удары Израиля по Сирии.
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