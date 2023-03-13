 

День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта

13.03.2023, 0:40, Разное
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13 марта 2023 года православные верующие отмечают день памяти священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного юродивого Николая Псковского. Он смог предостеречь Ивана Грозного от кровавой бойни в Великий пост. Также в этот день вспоминают преподобного Василия Исповедника.

Святой Василий Исповедник жил в VIII веке в период правления византийского императора-иконоборца Льва Исаврянина. исповедник намеренно выбрал путь праведника и отрекся от светской жизни. Он раскритиковал учения еретиков, за что его наказали.

Василия схватили, бросили в тюрьму и жестоко пытали. Он выдержал все истязания и освободился от оков. Святой прожил мирную спокойную жизнь, молился и постился, призывал людей верить в бога и умер естественной смертью.

Василия Исповедника прозвали в народе Капельником за то, что 13 марта начинается капель. По длине и форме сосулек на крышах старались предсказать урожай зерновых. Также люди верили, что воздух в этот день наделен особыми свойствами, поэтому старались дышать полной грудью. Детей в этот день избавляли от “овечьей одышки”. Для этого дитя заворачивали в овечий тулуп и клали на порог, затем выгоняли из дома овец, чтобы они топтали его и выгоняли болезнь.


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