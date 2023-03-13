Фавориты из органзы, шифона, шелка и фатина: о самых модных блузках весны-лета 2023

С помощью блузок можно создавать модные образы в романтическом, деловом или повседневном стиле. Это универсальная одежда, которая подходит для разных случаев. Каждый год дизайнеры представляют в своих коллекциях новые модели блузок. Среди них можно найти много интересных идей. В статье мы расскажем о самых модных блузках весны-лета 2023 года.

Прозрачные модели

Весной и летом будут в моде легкие и женственные блузки из прозрачных материалов: органзы, фатина, шелка, шифона. Они станут настоящим хитом теплого сезона.

Особой популярностью будут пользоваться прозрачные блузки белых, кремовых и других пастельных оттенков. Также дизайнеры предлагают модели из легких тканей с небольшим принтом.

Прозрачные блузки можно сочетать с юбками, брюками и джинсами. Если модели из тонких тканей кажутся вам слишком смелыми, то надевайте под них топ на бретельках соответствующего цвета.

Объемные блузки

Объемные блузки оверсайз останутся актуальными в весенне-летнем сезоне. Они удобны, практичны и подходят женщинам разного телосложения.

Большой популярностью будут пользоваться объемные блузки с такими декоративными элементами, как оборки, воланы и широкие рукава на манжете. Они помогут вам создать женственный и романтичный образ.

Объемные блузки хорошо сочетаются с узкой юбкой, легинсами и прямыми брюками. Избегайте надевать их с просторным и широким низом, иначе ваш силуэт будет выглядеть мешковатым.

В неоновых оттенках

Блузки в неоновых оттенках помогут вам создать яркий весенний или летний образ. Они идеально подходят для теплого сезона, когда пробуждаются все краски природы.

Выбирайте блузки таких трендовых цветов, как фуксия, лимонный, апельсиновый, зеленое яблоко и лаймовый. Сочетайте яркий верх с низом сдержанных и приглушенных тонов.

С воротником-стойкой

В 2023 году дизайнеры одежды предлагают попробовать стойку вместо отложного воротника. Для делового гардероба вы можете выбрать белоснежную или цветную модель.

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В моду вернутся блузки из блестящих и атласных материалов. Воротник-стойка может быть украшен декором или переходить в большой бант. Такие нарядные модели подойдут для особых случаев.

Принт в горошек

Блузки из ткани в горошек выглядят изысканно и элегантно. Они дополнят ваш деловой или повседневный образ.

Если вы хотите освежить свой образ, то выбирайте светлые модели в темный или цветной горошек.

Заключение

Мода весны и лета 2023 года предлагает нам большое разнообразие блузок. Вы обязательно найдете среди них ту модель, которая идеально вписывается в ваш образ и стиль.