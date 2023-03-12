 

МИД Никарагуа объявил о приостановлении дипломатических отношений с Ватиканом

12.03.2023, 23:35, Новости дня
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Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом.

В заявлении ведомства говорится, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения, передает ТАСС.

Напомним, 1 октября 2022 года власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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