МИД Никарагуа объявил о приостановлении дипломатических отношений с Ватиканом
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Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом.
В заявлении ведомства говорится, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения, передает ТАСС.
Напомним, 1 октября 2022 года власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела республики.
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