 

Подойдет даже малышам: рецепт мази от кашля с тимьяном без сильнодействующих эфирных масел

12.03.2023, 22:45, Разное
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В аптеках можно встретить большое разнообразие мазей от кашля. Но многие из них содержат нежелательные ингредиенты, которые противопоказаны аллергикам и детям. В качестве альтернативы вы можете попробовать домашнюю мазь от кашля на основе тимьяна. Ее рецептом мы поделимся в статье. Это средство не содержит сильнодействующих эфирных масел и подходит даже малышам.

Что вам понадобится

Для приготовления мази вам потребуется 15 г тимьяна. Эта трава также известна под названием “чабрец”. Она часто используется в кулинарии в качестве приправы. Вы можете взять как свежий, так и сушеный тимьян.

Вам также понадобится:

кокосовое масло – 100 г; масляный раствор витамина E – несколько капель.

Витамин E – необязательный ингредиент мази. Но его желательно использовать, так как он продлевает срок хранения средства.

Вместо кокосового масла вы можете использовать смесь из 100 г оливкового масла и 10 г пчелиного воска.

Также подготовьте две стеклянные банки с завинчивающейся крышкой (для приготовления и для хранения), спирт для дезинфекции и марлю.

Готовим средство

Если вы используете свежий тимьян, то измельчите его с помощью ножа.

Поместите кокосовое масло в термостойкую емкость, например, в стеклянную банку. Нагревайте продукт на водяной бане, пока он не станет жидким.

Если вы используете смесь из оливкового масла и пчелиного воска, то поместите их в стеклянную банку и нагревайте на водяной бане. Продолжайте процедуру до тех пор, пока воск не растопится.

Охладите полученную смесь до температуры около +40 градусов. Она должна остыть, но оставаться жидкой. Добавьте в нее сушеный или измельченный свежий тимьян.

Затем накапайте в смесь масляный раствор витамина E. Перемешайте продукты.

Настаиваем

Дайте мази полностью остыть. Закройте банку крышкой и поставьте в темное и теплое место на 10-14 дней. Периодически встряхивайте емкость.

Переливаем в банку для хранения

Когда мазь настоится, снимите с банки крышку и снова нагрейте состав на водяной бане, чтобы мазь станет жидкой.

Продезинфицируйте чистую стеклянную банку спиртом. Процедите через марлю и перелейте в нее мазь.

Если вы добавляете в состав витамин E, то мазь можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Применение

Втирайте мазь в область груди и спины несколько раз в день и на ночь. Она облегчает не только кашель, но и такие симптомы простуды, как заложенность носа и насморк.

Заключение

Вы можете сочетать использование мази с применением других домашних средств от простуды, таких как травяные чаи, теплые ванночки с морской солью и ингаляции с тимьяном. Это усилит и дополнит ее эффект.


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