С ярким платьем, водолазкой, высокими сапогами: как носить плащ-пыльник этой весной, чтобы быть в тренде

В последнее время особое распространение обрели такие модные бомберы, свитшоты и чокеры, а вот о пыльниках никто давно не говорил. Пыльник является своеобразным вариантом тренча, но только эта одежда не имеет подкладки. Это что-то между плащом и пальто, но этот предмет гардероба обязательно станет частью весны 2023 года.

Этот предмет гардероба подходит для теплой весны и даже лета, когда погода может быть изменчива. Это особенно актуально, когда вы не знаете, что нужно надеть, как будет развиваться ваш день и когда вы вернетесь домой. Чтобы не замерзнуть прохладным весенним вечером, обязательно захватите с собой свой пыльник.

Кажется, старый добрый пыльник существует уже целую вечность, и он довольно часто используется в образах со множеством слоев. Пыльники шьются из самых разных материалов – от трикотажа до кожи. Они иногда на некоторое время становятся модными. Если у вас есть такой предмет одежды, самое время достать его из своего гардероба, чтобы сочетать с разными вещами. Пыльник способен вписаться в повседневный образ и сделать его ультра шикарным.

С мешковатой одеждой

Отличный пыльник хорошо сочетается с объемными вещами, и вы можете надеть широкие брюки и свободный укороченный топ, чтобы сделать свой образ непринужденным. В качестве обуви подойдут ботинки на платформе, чтобы добавить нотку гламура.

Смягчите смелый принт

Если у вас в шкафу завалялось смелое платье, комбинезон или комплект, который вы никак не можете решиться надеть, необходимо просто сверху накинуть пыльник, чтобы чувствовать себя более комфортно. Пыльник способен спрятать все, что надето под ним. Иногда это не является плюсом, но только не в том случае, если платье имеет слишком яркий принт.

Атлетичный стиль

В зависимости от того, в каком климате вы живете, вы можете носить пыльник, надевая под него теплую толстовку или тонкую футболку. Выберите из вашего арсенала самые удобные спортивные штаны и кроссовки, чтобы подчеркнуть вашу приверженность к здоровому образу жизни.

Поверх водолазки

Подчеркните свою подтянутую талию с помощью джинсов с завышенной талией. Ваш силуэт будет казаться еще более длинным и стройным, если вы наденете пыльник, который будет хорошо сочетаться с базовыми вещами.

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К джинсовому костюму

И хотя джинсовый костюм необходимо надевать только в самом крайнем случае, он хорошо будет сочетаться с пыльником из денима. Хорошо, если у вещей будет разный цвет или текстура, тогда вы сможете добиться визуального интереса.

С ботфортами

Пыльники хорошо сочетаются с базовыми модными вещами, но вы можете добиться еще более непревзойденного результата, надев шикарную пару ботфорт. Сочетая пыльник с такими ботинками, не бойтесь создать небольшой контраст между цветами.

В сочетании с неоновым

Размер пыльника может перегрузить наряд, но вы всегда можете прийти к балансу, сочетая его с неоновым костюмом и добавив несколько ярких аксессуаров. Дополните свой образ сумочкой или кошельком в оттенке зеленого и бирюзового, и вы будете смотреться максимально гармонично.

С романтическим платьем

Длинный пыльник подчеркивает ваш силуэт, но вы можете усилить этот эффект с помощью длинного платья в романтическом стиле. Выбирайте одежду с плиссировкой или драпированными деталями, чтобы уравновесить образ.

С колготками в сеточку

Колготки в сеточку имеют неоднозначную репутацию, но в вашей реальности обязательно должен быть образ, в который вы сможете вписать этот аксессуар. Для того чтобы не выглядеть слишком эксцентрично, наденьте черный пыльник, которые всегда сможет скрыть открытые участки вашего тела от любопытных глаз. Обязательно дополните монохромный образ каким-нибудь ярким элементом или даже двумя. Это может быть ультраоранжевая мини-юбка и сумка того же цвета.