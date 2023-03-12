Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть
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Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, информирует ТАСС.
Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.
Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.
Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
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