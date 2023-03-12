 

Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть

12.03.2023, 22:10, Новости дня
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Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, информирует ТАСС.

Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.

Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.

Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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