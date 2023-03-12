 

Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»

12.03.2023, 22:10, Новости дня
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Идея переименовать Россию в «Московию» интересная, но нужны консультации с экспертами, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, идея переименовать Россию в Московию «имеет историческое основание», но «свое слово должны сказать эксперты», информирует РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования РФ в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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