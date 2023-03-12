Общество: Эксперты рассказали, для чего Ирану нужны истребители Су-35

Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс РФ заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится.

Иран завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России, информирует агентство государственное иранское агентство IRNA со ссылкой на постпредство Ирана в ООН. Информация о количестве самолетов и сроках поставки не раскрывается.

«После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей, и Россия объявила, что готова их продать», – информирует постпредство. В миссии добавили, что «истребители технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Тегеран, наконец, решил их приобрести».

Несколькими днями ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность «растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией», и, в частности, продажей Москве иранских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны США.

«За последний год военное сотрудничество РФ с Ираном углубилось, и это создает серьезные проблемы для этого региона и для безопасности ваших граждан. Иран приобретает важные боевые знания и опыт на Украине, которые в конечном итоге получат его опасные марионетки на Ближнем Востоке», – добавил он. «В обмен на поддержку Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», – сообщил Ллойд.

Администрация Байдена называет тесные связи Москвы и Тегерана «вредными» и заявляет, что иранцы уже проходят обучение на новых самолетах. Представитель Белого дома Джон Кирби указывал, что «эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его соседями по региону».

В феврале Иран представил новую подземную базу ВВС под названием «Eagle 44», сообщало издание The New York Times. Она находится на склоне горы в 160 км к северу от Ормузского пролива.

Снимки базы со спутника изучил Крис Биггерс – бывший аналитик правительства США по изображениям и старший директор по приложениям для миссий в HawkEye 360 – фирме, которая отслеживает радиочастотные излучения по всему миру. В своем анализе Биггерс указал на два макета боевых самолетов, один из которых по размерам соответствует Су-35. Он стоит на площадке, где ведется строительство. «Вероятно, они используются для оценки маневрирования самолетов в подземном комплексе и могут свидетельствовать о том, что Су-35 будут базироваться именно здесь», – сообщил американский эксперт.

В начале нынешнего года Шахриар Хейдари, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета, заявил: Су-35 прибудут из РФ в Иран в начале 2024 года, сообщало агентство Tasnim. «Мы заказали у РФ системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого оружия скоро поступит в страну», – добавил он.

Командующий ВВС Ирана Амир Вахеди подчеркнул, что кроме Су-35 Тегеран планирует закупку истребителей Су-30.

Су-35 хорошо показали себя в ходе контртеррористической операции ВКС в Сирии. Кроме того, президент Владимир Путин называл очень хорошей работу российской авиации в ходе спецоперации на Украине. «И штурмовики воюют отлично, и «сушки» – Су-34, Су-35, очень хорошо. Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», – подчеркивал глава государства на встрече с награжденными Героями РФ в Кремле. Иначе говоря, Су-35 – краса и гордость российской оборонки, одни из самых совершенных на данный момент истребителей в мире.

По сообщениям американских СМИ, в 2017 году армия Сирии совместно с ливанскими военными и бойцами движения «Хезболла» освободили от террористов муниципалитет Арсаль на границе Ливана и Сирии. Поддержку отрядам оказывали как раз Су-35 Воздушно-космических сил РФ. Это также сыграло в пользу покупки Ираном этих истребителей. Издание сообщало, что Су-35, вероятно, будут развернуты для охраны и патрулирования ключевых объектов, связанных с иранской ядерной программой.

Стоит заметить, что российские официальные лица заявление представителей Ирана пока никак не прокомментировали. И тем не менее, вероятность того, что речь идет не о какой-то спекуляции, а о реальной возможности сделки, высока. В случае, если сообщения подтвердится, это будет означать крупное достижение российской системы торговли оружием, а также значительные прибыли для отечественных производителей боевой авиации.

Речь может идти о сделке ценой в миллиарды долларов.

«Этот контракт – хороший этап дальнейшего продвижения продукции российского ВПК на Ближний Восток, – считает летчик-инструктор, майор Андрей Красноперов. – Особенно если допустить, что предполагается поставка нескольких десятков самолетов, а сам контракт допускает дополнительные закупки машин. Кроме того, это значит, что Россия будет обучать иранских пилотов. Это долгосрочные программы, углубление сотрудничества между странами», – отметил специалист.

Журнал Military Watch писал, что Су-35 уничтожил гораздо больше истребителей противника, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Кроме того, продолжает автор публикации, Су-35 может противостоять современным западным истребителям высшего класса – F-35А и F-15СА.

«ВВС Ирана при покупке Су35 получат существенное приращение воздушной мощи, – подтверждает Красноперов. – Су-35 обладает хорошей маневренностью, возможностями для ведения воздушного боя. Например, были случаи, когда его пытался перехватить F-16, но российская машина совершенно спокойно заходила в хвост американскому истребителю», – напомнил собеседник.

Эксперты прямо указывают противника, которому будут противостоять в Иране Су-35 российского производства.

«Иран пока не может самостоятельно делать самолеты поколения 4++, такие, которые, как Су-35, могут «видеть» защищенные стелс-технологией американские F-35 и F-22. Поэтому приобрести у РФ столь совершенные истребители – это верное решение Тегерана. К тому же, могу предположить, к ним Тегеран покупает ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и «воздух – РЛС», – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У Ирана есть ЗРК С-300 и «Тор М1». Теперь они могут сделать интегрированную систему ПВО, где на передовых рубежах агрессора будет встречать Су-35. К тому же, этот истребитель называют «охотником» – за возможности по завоеванию господства в воздухе. В общем, сделка Тегерана с Москвой меняет расклад сил в Ближневосточном регионе и становится серьезным вызовом для Израиля», – говорит собеседник.

«У Израиля есть F-16 и F-35. Они покупали их для того, чтобы держать «на коротком поводке» соседние страны Ближнего Востока, которым нечем ответить на истребитель пятого поколения. А у Ирана теперь будут Су-35, которые «видят» дальше и превосходят в маневренности американский истребитель», – подчеркнул аналитик.

«Для F-35 ближний бой смертелен, самолет разрабатывался для противостояния на средней дистанции. Но если в боекомплекты Су-35, поставляемых Ирану, войдут управляемые ракеты класса «воздух – воздух» большой дальности, то они смогут успешно противостоять американским истребителям на любой дистанции», – добавил эксперт.

У сделки есть не только чисто военное, но и геополитическое измерение. «Эта сделка показывает, что Ближний Восток перестает быть однополярным. Усиление ВВС Ирана вызовет некоторое «разочарование» в Саудовской Аравии своими американскими партнерами. С другой стороны, Эр-Рияд и Тегеран сверхскоростными темпами налаживают отношения. Поэтому поставку Су-35 Ирану можно назвать одним из этапов усиления нового ближневосточного полюса, альтернативного американскому», – говорит Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

«Поставка истребителей Тегерану демонстрирует снижение влияния США как в регионе, так и в мире. Мы видим, как Китай и Россия «заходят» на Ближний Восток. США и их израильские партнеры уже не смогут чувствовать себя столь вольготно на границе с Ираном, как раньше, а также будут куда более осмотрительно проводить нужную им политику в Йемене», – резюмирует собеседник.

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