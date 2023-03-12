Личное: “Начала выходить из минуса”

В разборках у людей растут баги. Все, что пряталось, сдерживалось, компенсировалось в спокойном состоянии, во время конфликта выходит наружу и разворачивает знамена.

Оправдашка диктует длинные полотна, Училка читает нотации, Ищейка вываливает сфабрикованные обвинения.

И Ученица не отстает.

Ученица – самая вредная дрянь в разборках.

Ученица припоминает все, что читала, слышала, смешивает понятия в кучу и выдает нечленораздельный бред.

Но не бред самое страшное.

Если у вас в разборках с партнерами и друзьями вылезает баг Ученица на тему психологии, вы проигрываете в конфликте. Вместо живых чувств и эмоций, вы озвучиваете какие-то мертвые схемы, вы показываете, что следуете чужим инструкциям, делаете что-то не искренне, а по чьей-то указке. Поэтому ваш партнер не только испытывает ненависть к вашим “гуру”, но растет его отвращение к вам.

Если вместо “ты меня не любишь”, вы говорите “ты плюс в нашем дисбалансе”, это не просто решето, это помойка.

Представьте, что вам вместо “я тебя люблю” скажут “я чувствую себя минусом”. Это будет не просто Попрошайка, не просто претензия вместо признания, это будет обесценивание любви.

Термины и понятия помогают увидеть конструкцию. Но обсуждать конструкцию там, где надо обсуждать чувства – косяк.

Представьте еще, что вместо комплимента красивым глазам вам скажут про вашу сетчатку и роговицу, а про вашу улыбку – комментарий про прикус и виниры. Так и вы выглядите совсем тупым, если не понимаете, где уместна терминология, а где совсем нет.

К счастью для нерыб, любой баг партнера превращается в крючок для партнера. Обычно и делать ничего не нужно, сам превращается, достаточно просто оставаться в границах.

ker_nel

Добрый день. Уважаемая Эволюция.

Благодарю за блог и за возможность написать в рубрику, пишу с надеждой на разбор моей ситуации.

От меня ушла девушка (К., я С.) которая считала себя минусом в дисбалансе. Ушла она после моего косяка, во время начала конфликта я вспылил и ушёл от неё ничего не сказав. Ранее уже были ситуации когда я себя так вёл и это стало последнем епизодом, инициативу к примерению проявлял я, здесь наверное моя коронна кровопица работала, воспринимал ее слезы и истерики как шары, это восприятие меня и подставило так как и мысли не допускали о том что она сможет уйти.

(Автор, анализирует свои проблемы верно. И понятия помогают ему формулировать. А вот его девушка и раньше парила ему мозг тем, что она “минус”. Понимаете, в чем разница, как использует понятия автор и как девушка?)

Начался мой камбэк, на мой привет как дела, получил игнор, потом написал что мне жаль за ту ситуацию, ответила – что и ей жаль и что любит меня, я тоже признался в любви. Настойчивее начал писать и она ответила что ей плохо и хочет побыть одна, разобраться в себе и понять чего хочет. Допустил мысль о том что наверное отношениям конец, раз такое мне пишут. Написал что не хотел бы расставаться.

В ответ получил такое сообщение :”Привет, я себя очень плохо морально чувствую, я не решения сейчас хочу принимать, я их в таком состоянии даже не могу принимать, думать, а хотя бы отремонтировать себе свои опоры, вернуться к себе, к здравомыслию, чтобы ко мне вернулась осознанность.”, спросил чем могу помочь, ответ :” Не задавай мне вопросов, на которые я не в состоянии на данный период отвечать. У меня очень заторможенная рефлексия, хотя и правильная. Очень во многом я предавала себя, отрицала самой себе многие вещи, которые мне были очень неприятные, очень обидные. Это привело меня к тому, где я сейчас. ” Написал I Love you.

(Она ему вывалила процесс работы над собой и раньше наверняка вываливала с избытком. Народ, зачем вы грузите этим партнеров? Это самое главное табу в отношениях – описывать, как вы пытаетесь “отремонтировать опоры”, чтобы сепарироваться или выйти из дисбаланса. Это хуже, чем за столом описывать свое пищеварение и работу своего кишечника. Там вы просто испортите другим аппетит, а здесь вы занимаетесь расчленением чувств. Это как если бы вы резали котенка вместо того, чтобы гладить его. Препарировать модель котенка можно, чтобы изучить, как он устроен. Но резать живого котенка может только хирург, если вынужден оказать котенку помощь. Вот любовь – это именно такой котенок. Не разрезайте ее на части в общении с партнером. Кто опишет, почему с друзьями можно обсуждать систему понятий? И в каком случае можно с партнером?)

Через день спросил могу ли я ее с 8 марта поздравить лично, сказала да. Очень хотел увидеть ее и предлагал увидиться, получил игнор, написал :” садистка”.

– К :” я переехала жить к родителям, не пиши мне таких вещей. Если ты чувствуешь, что я виновата перед тобой, то напиши в чем.”

(С обвинением – его вектор косяка, но она была готова надеть на него колпачок)

– С : “Как раз наоборот, чувствую что я виноват перед тобой, у меня огромное чувство вины в этом то и дело. Ты мне выше написала что в прошлом были для тебя очень обидные вещи и тд. Пишешь что любишь и при этом игноришь, как будто наказываешь меня за что то.”

(Однако он не воспользовался колпачком и продолжил векторы косяков. Написал, что очень обижал ее. Когда вы соглашаетесь, что да, обидели, вы дополняете косяк еще одним вектором косяка. Понятно почему? И дальше он напомнил ей, что она ему писала о любви, это еще один вектор косяка. Почему? И третий вектор – заключение, что ее игнор – это наказание. Тоже поясните)

– К :” ты уходил, потому что что-то тебе не нравилось. Это было и так понятно. Мне было неприятным сама манера эта-уходить. В моем понимании это проявление глубочайшего неуважения. В конфликтах нужно уметь правильно выстраивать диалог. Я тоже допускала ошибки. Баг на баг рос в геометрической прогрессии с обоих сторон. Для меня это стало качелями. Моя психика перестала с этим справляться. Я не хочу ломать тебя, и не хочу, чтобы ты ломал меня. У тебя свое виденье на уходы, у меня своё. Не хочу спорить, не хочу больше этих сражений. Кто прав, кто неправ, это как какая то война, я не могу беспрерывно отстаивать свои границы и ломать твои.

(Хотя позиция в конфликте у героини намного выгодней, потому что инициатор разрыва автор и инициатор примирения он, она несет пургу из решета. Причем по последней фразе понятно, что терминологию она не в блоге брала, а насобирала в разных местах и смешала в кучу. И умей автор держаться в границах, каждый ее баг превратился бы в крючок для нее самой, его СЗ выросла бы быстро)

– С: “Согласен, потому у меня есть предложение, я за это время понял и работал над собой. Давай попробуем все так как будто бы сначала. Почему не дать шанс, в этом же есть смысл.Просто согласись, пожалуйста.

-К :” Ты понимаешь, что люди не меняются за такой короткий промежуток времени. Я не поменялась так быстро-это я правду говорю и ты тоже, несмотря на то , что я тоже много о чем думала, ты пишешь, что тоже осмысливал. Потом у меня произошла сильнейшая фрустрация к сексу, уже не знаю с чем и как это связано. Твое предложение реально воплотить , но через какое время я даже не знаю, может, за прошедшее время и ты и я уже настолько изменимся, что в принципе это будет для обоих неактуально. Сейчас это все имеет большие шансы протянуть до первой де ссоры, или ты психанешь и снова тебя зашатает,потом меня. Ты же наверняка мог наблюдать, что шатало обоих попеременно. “

(Сказать партнеру “у меня сильнейшая фрустрация к сексу” может только Доярка. Баг Доярка делает человека уязвимым для сексуальной аддикции, но только если партнер держится в границах. Многих же чужие баги провоцируют на собственные баги. Мне нужно, чтобы вы это увидели, как поток из решета вашего растит значимость партнера, если тот не открывает свое решето. Обратите внимание, что чем больше девушка высказывает автору чего-то, тем лучше выглядит он и хуже она. И если бы он удерживался от встречного решета, это все растило бы его фигуру)

В общем дальше мы общались несколько часов, она сказала что не такая стрессоустойчивая как я и что многое потеряет если все начать сначала. Что заслуживала мою любовь, что сливалась и потеряла себя. Я говорил что люблю ее, что всегда мне нравилась и буду вести себя по-другому.

(Когда вам говорят что-то вроде “я сливалась, я потеряла себя”, отвечайте, все было взаимно. Или ничего не отвечайте. А автор косвенно соглашается с девушкой, что обижал ее, что она себя теряла, что он вел себя как негодяй. Это не верно. Он тем самым снижает свою значимость. Кто понимает, почему так? В данном случае у него конкретный косяк – он обрывал связь во время конфликта так, будто рвал отношения. Именно это он должен попытаться компенсировать, сказав, что никогда не думал о разрыве, и что сожалеет, что это выглядело так. А просить прощения за все скопом – неверная тактика. И умолять “вернуться” тоже. Лучше предлагать конкретную встречу, мотивировать чем-то, а не добиваться словесного подтверждения восстановления отношений)

На след день, 7 марта , пригласил позавтракать. Мы поели, отношения не обсуждали. 8 марта поздравил, цветы, открытку подарил, сладкое, сходили в ресторан днем, про отношения не общались.

Переживал и написал на следующий день.

– а мы помирились?

– ну в каком смысле помирились?

– В прямом, как пара?

– мы можем это позже обсудить, я просто сейчас работаю и у меня вообще голова забита другими делами, мне надо гроши зароблять сейчас. ты же знаешь, как долго у меня не было работы.

(Он хочет от нее словесного подтверждения, что все хорошо. Это вектор косяка у него опять. Понятно почему?)

Вчера приехал к ней с предлогом поужинать вместе , она вышла. В машине начал говорить что мне не надо было так реагировать и что я хочу отношений с ней. Ответила что отношений больше нет и начала объяснять что ее это разрушило и она выбирает себя. Я заплакал. Сказал что не понимаю, как так, если она меня любит, почему не попробовать. Понял бы если сказала что не любит меня. Говорила что любит, но выбирает себя и я не понимаю ее плохой ситуации. Успокоился, согласился с расставанием, сказал что очень люблю её. Мы поехали в ресторан. Поели. Вспоминал о том хорошем что было у нас, как мы вместе борщ варили и другие приятные для меня моменты. Она спрашивала как бы я себя если бы начали все сначала, ответил что не уходил бы, берег бы ее, был бы нежным и внимательным.

(Она, с одной стороны кормит корону-кровопийцу, не рефлексируя это, но с другой стороны его СЗ и правда падает из-за того, что, чем она с ним хуже, тем он к ней лучше. Причем он то плачет, то соглашается расстаться, вместо того, чтобы огорчиться от ее вердикта и отстать. Нерыбы отличаются тем, что понимают, как много значит время, как время меняет все в поле, как важна пауза на правильном месте. Как вы думаете, друзья, с какого момента начинается уважение к времени?)

После ресторана, сидели в машине, она легла мне на колени мы молчали. Потом вспомнил какой она хороший подарок мне сделал на 14 февраля, что говорила любит. Заплакал. Говорил что бы она не воспринимала мои эмоции как давление, что это от осознания ситуации, что больше не смогу обнять ее, целовать и не встречу такую как она.

(Автор пытается сделать из своего слива горячий шар и даже шар с пикой. А получается вектор косяка, который увеличивает слив. Кто объяснит, как это происходит, и почему автор видит иначе?)

К. сказала так обними меня, я обнял, позже спросил можна ли ее поцеловать, мы целовались чучуть. Она говорила что я ещё встречу такую как она. Может она пожалеет об этом и будет мне сама писать. Успокоился, отвёз домой. На прощание сказал что люблю ее, мне обидно что К. отменя ушла и я относился к ней серьёзно. Ответила что мы не можем быть вместе так как я не прощу ей того что она начала выходить из минуса.

(Она опять несет что-то глупое про дисбаланс, но имеет в виду она его унижение. Она понимает, что он унижается и что он не захочет ей свое унижение простить, как только все станет хорошо. И она права. Поэтому никогда не надо унижаться. Мало того, вы себе все портите, вы еще и партнеру отравляете, он видит, что доверие разрушено с двух сторон)

Ответил, что никогда бы специально ее не обидел. Ушёл.

Уважаемая Эволюция, как дальше быть?

(Сидеть и ждать. Девушка успеет насладиться “отремонтированными опорами”, за которые принимает сытую корону и придет за добавкой. Но новых длинных разборок надо избегать, иначе болото затянется. Нужно дать ей высказаться, а со своей стороны тему не развивать. Не нужно доливать в ее сопли еще и свои. Если у человека решето и он любит этим решетом с вами делиться, вам очень легко растить свою СЗ, ничего не делая. Трудно при этом сохранять его СЗ, но если границы хорошие, это возможно)