Мнение: Квартет снял предвоенный фильм

(на деньги Собянина и Би-2)

Посмотрели вчера последний фильм «Квартета И» из серии «О чем говорят мужчины» (очень бесит, кстати, эта нынешняя манера везде заменять «последний» на «крайний», вудуисты хреновы). Написано, что снят фильм в 2022, действие там происходит (хотя собственно действия никакого нет) в 2019, а вышел он на экраны в 2023, да и уже практически сошел с них. В ролях, кроме самого блистательного Квартета, замечены также Нагиев, Гарик Харламов (едва ли не лучшая роль в фильме) и Катерина Варнава. Словом, фильм можно было бы назвать «Квартет И» плюс КамедиКлаб – вроде бы бронебойное сочетание хотя бы в плане кассы… хотя всё равно нет – фильм, я смотрю, ни хрена не окупился, да уже и не окупится (собрал всего 250 миллионов при бюджете 150 млн. рублей; для совсем диких в киноделе напомню, что половина сборов любого фильма уходит не его создателям, а кинотеатрам; впрочем, в России все эти голливудские подсчеты чисто для фана, здесь деньги зарабатываются не так, как везде).

Кстати, о бюджете: нет ни малейших сомнений, что львиную долю денег (если не все) дал «Квартету» Собянин – фильм не то что построен как праздничная открытка с темой «Как похорошела Москва при Собянине!», но, собственно, и является этой самой открыткой. С одной стороны, это несколько раздражает, с другой – вызывает уважение к ребятам: эти парни не витают в облаках, они давно поняли, в какой стране живут, и потому знают те очень немногие в этой стране места, где водятся реальные деньги: свой предыдущий фильм серии (где герои едут (без всякой особой надобности) в шикарном новеньком поезде из Москвы в Питер) они сняли на деньги ОАО РЖД, этот – на деньги московской мэрии… Собственно, два из трех (больше в России нет) «денежных» мест они уже нашли и распотрошили, осталось последнее (не крайнее, вашу мать!) – и это, понятно, Шойгу. МинОбороны.

Откуда ясна и тематика последнего, заключительного фильма серии «О чем говорят мужчины»: это, естественно, будет СВО. Заодно, кстати, мы получим чудесное такое «мета-закругление» всего цикла: в самом первом фильме герои, как мы помним, отправлялись по трассе из Москвы в Одессу на кредитной тачиле, как и полагается московскому «вышесреднему» классу; а в последнем фильме они двинут туда же, но уже на танке, и в его тесной башне как раз и договорят все свои последние мужские разговоры, пока эту башню не снесет уже к чертовой матери – в высшей степени естественное и при этом справедливое завершение всей саги.

Вот это будет полный цикл!

Сам нынешний фильм производит довольно странное впечатление: он уже абсолютно бессмысленный, и создатели даже не делают вид, что в нем есть хоть какой-то сюжет; однако все-таки он по-своему мил, а некоторые эпизоды и шутки прелестны… ну или, по крайней мере, вызывают легкую кривую ухмылку на лице, что уже немало.

Некой метафизикой фильм «Простые удовольствия» наполняют скорее его даты, то есть – само время. Сам-то он никакой, чистый белый лист – но мы-то, сидящие в зале, уже понимаем, что главная характеристика фильма – он ПРЕДВОЕННЫЙ. И снят он – как мы теперь понимаем – именно в стилистике предвоенного: в советском кино – в его многочисленных фильмах в ВОВ – именно так было принято показывать «счастливое предвоенное время». Какой-нибудь умирающий от осколочного ранения, кое-как перевязанный боец лежит в грязном окопе, разрывы, черный дым и горячий снег, он закрывает глаза – и ему точно так же представляется какая-нибудь сталинская Москва 1940 или даже 1941 мая-июня года: тоже жарко, светит вовсю солнце, Москва чистая и вылизанная, все исключительно в белых футболках, девушки в легких платьицах, ходят вдоль набережных, едят эскимо и непрерывно смеются.

Год 2019 тут очень в жилу. Герои не попадают на концерт Би-2 в июле, но беспечно машут рукой – ничего, что мы, на следующий год не попадем? Что может случиться за год? А зритель в зале понимающе усмехается – хаха, человек предполагает, а бог располагает, через год уже будетСтрашный Ковид, и никаких вам концертов! Тут же можно добавить, что и в 2022, и в 2023 концертов Би-2 не было и не будет тем более… в Москве не будет. Сайт группы приглашает на ближайшие концерты в Хьюстон и в Ереван.

В качестве предвоенного «Простые удовольствия» смотрятся неплохо – но опять же, в метафизическом плане. Умнее на фоне войны диалоги героев не становятся – скорее сами они как-то скукоживаются… и мне их жаль (как и себя).

Война, отчетливо маячащая впереди – и не отечественная, а, я бы сказал, анти-отечественная – дает «фильму без сюжета» скрытый масштаб, тем, что обессмысливает вообще всё, все интриги и интрижки, причем – выжигая не только четвертый фильм, но и все предыдущие. Герои – довольно неглупые и успешные, а главное – яркие молодые люди среднего возраста – как бы утрачивают все свойства и краски на фоне предстоящего грязного зарева. Главный вопрос, который ВДРУГ встает перед случайным зрителем – а кто это? Кто эти четверо, гуляющие по Москве в 2019 году? Кто они такие? Зачем они гуляют? На что?!

Все ответы, как я уже сказал, наверняка будут даны в пятом фильме. У меня для него и название есть: «Глухо, как в танке».