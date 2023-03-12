Стильный офис: что надеть на работу, чтобы выглядеть модно в 2023 году

В 2023 году то, что надеть в офис, зависит от ваших личных предпочтений. Вы можете одеться во что-нибудь удобное и при этом выглядеть гламурно. Но если вы сами не можете найти идеальный баланс, вот несколько советов стилистов и экспертов в области моды.

Однотонный комплект

По словам стилиста по гардеробу Кейтлин Сосье, если ваша цель — выглядеть шикарно, но при этом чувствовать себя так, как будто вы носите пижаму, то лучшее решение для вас — однотонные комплекты. Если вы действительно заботитесь о своем комфорте, запаситесь подходящими комплектами из шелка или трикотажа в зависимости от сезона.

Удобные деловые брюки

По мнению модного стилиста Эбби Янг, ничто так не говорит о деловом повседневном стиле, как свободные брюки с широкими штанинами. Хороший выбор — длинные брюки с кроссовками на платформе или пара ботильонов с острым носком для брюк длиной чуть ли не до пола.

Мокасины и балетки

Что касается обуви, стилисты сказали, что и лоферы, и балетки, вероятно, будут самыми популярными в 2023 году. Острые балетки и заостренные туфли на каблуке с ремешком на пятке сочетаются практически со всем. Модный стилист, лайфстайл-блогер и подкастер Тара Уэст Говорит: «Подумайте об обновленных массивных платформах, низкопрофильных балетках и смелых цветах, таких как фуксия, изумрудно-зеленый и медный».

Кофта нейтральных тонов

Офисы имеют репутацию либо слишком душных, либо беспощадно морозных. Чтобы не дрожать от холода на рабочем месте, стилисты предлагают всегда иметь в комплекте кофту нейтрального цвета, которая будет хорошо сочетаться с разными образами.

Леггинсы могут заменить брюки

Леггинсы, спортивные штаны или что-либо с эластичной талией — это не просто предметы одежды, а символы комфорта для современных женщин. Сегодня леггинсы превращаются в силуэты, более похожие на брюки, благодаря укороченным расклешенным краям. Больше делового кэжуала с балетками и пуговицами — и вы будете выглядеть прекрасно.

Джинсы тоже уместны

Если вы не можете расстаться со своими верными парами джинсовых штанов, бруклинский стилист Эллисон Келер говорит, что все в порядке (конечно, если позволяет офисный дресс-код). Хороший гардероб начинается с отличных джинсов. Главное — это желание носить «настоящую» одежду, а не спортивные штаны и спортивный костюм.

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Однотонный блейзер

Блейзеры — один из тех универсальных предметов одежды, которые можно носить как на бранче, так и в зале заседаний, и в любом случае они будут выглядеть потрясающе. Именно из-за универсальности и классического вида эта модель отлично подходит для вашего арсенала рабочей одежды. Структурированный блейзер — неподвластный времени базовый элемент гардероба, который может мгновенно преобразить повседневный образ, оставаясь при этом удобным и модным.

Белые кроссовки

Найдите гладкую белую пару дизайнерских кроссовок, и можете носить их с сарафанами, джинсами и даже костюмами. Теперь это не только спортивная и повседневная, но и деловая обувь. Кроссовки будут смотреться в офисе очень даже уместно, если весь остальной наряд не противоречит дресс-коду.

Брючный костюм

Хотя нельзя отрицать, что офисная мода развивается в сторону повседневности и удобства, брючные костюмы вряд ли перестанут быть актуальными. Они идеально подходят для официальных конференций, выступлений и совещаний, но одна из лучших вещей в них — это их универсальность. Вы можете смешивать и сочетать отдельные части костюма с вещами, которые уже есть в вашем шкафу, и создавать много разных нарядов, используя один и тот же комплект.

Черная водолазка

Экологичность стала приоритетом в сфере моды, поэтому неудивительно, что тенденция офисной одежды на 2023 год поднимает классические или базовые предметы, которые уже есть в вашем гардеробе. Для модного стилиста и эксперта по стилю Наины Синглы это означает, в частности, черную водолазку — фаворит в ее гардеробе, благодаря своей универсальности и функциональности.

Черная водолазка может показаться слишком простой, но в этом ее прелесть. Стоит добавить несколько стилевых приемов, и вы сможете преобразить свой наряд с помощью этого классического элемента гардероба. Например, наденьте ее в сочетании с белоснежной рубашкой на пуговицах поверх. Другой вариант — надеть черную водолазку под платье-комбинацию с высокими черными сапогами. Это мгновенно сделает платье более подходящим для работы и удобным для носки в холодные месяцы.