 

Британские власти приняли меры по смягчению последствий краха SVB

12.03.2023, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам министра финансов Джереми Ханта, британские власти разработали планы по минимизации финансового ущерба от банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Главу министерства финансов Великобритании ранее попросили вмешаться, чтобы остановить поток банкротств после “хаоса”, вызванного крахом банков.

Хант заявил, что правительство считает этот вопрос одним из главных приоритетов и активно ищет способ предотвратить или минимизировать ущерб для некоторых наиболее перспективных предприятий. Управляющий Банка Англии и премьер-министр Риши Панак в выходные обсудили текущую ситуацию, связанную с крахом. Financial Times сообщает, что более 200 британских руководителей технологических фирм призвали британское правительство вмешаться, чтобы предотвратить закрытие Silicon Valley Bank. Многие британские технологические компании были предупреждены, что им грозит “экзистенциальная угроза” из-за их связи с подразделением британского банка.

Дом Халлас является исполнительным директором группы, которая представляет британские технологические фирмы. Он говорит, что это очень серьезный момент для британских стартапов. В пятничном заявлении Банка Англии отмечено, что он будет просить суд начать процедуру банкротства британского подразделения Silicon Valley Banks, пишет Прайм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.22 / Ученые разработали тест на определение гастрита или язвы

24.08.21 / Скандалы: Спикер-решальщик

04.02.21 / Must see Танзании: 5 причин улететь на другой конец света

04.10.22 / Что происходит с человеком после удаления инопланетного имплантата?

22.12.21 / Ученые разработали новый алгоритм для диагностики наличия тромбов в легких

28.11.21 / Мнение: О расплате за четырёх девочек: «Вкусвилл» – всё!

17.12.21 / Снимите это немедленно: модные провалы звезд 2021 года

25.01.23 / «Список Зеленского», или Приостановка церкви

08.12.21 / Диетолог Антонина Чарышкина рассказала о двух самых вредных новогодних блюдах

24.02.21 / Певица Элли Голдинг впервые станет мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика