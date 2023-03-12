Британские власти приняли меры по смягчению последствий краха SVB

По словам министра финансов Джереми Ханта, британские власти разработали планы по минимизации финансового ущерба от банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Главу министерства финансов Великобритании ранее попросили вмешаться, чтобы остановить поток банкротств после “хаоса”, вызванного крахом банков.

Хант заявил, что правительство считает этот вопрос одним из главных приоритетов и активно ищет способ предотвратить или минимизировать ущерб для некоторых наиболее перспективных предприятий. Управляющий Банка Англии и премьер-министр Риши Панак в выходные обсудили текущую ситуацию, связанную с крахом. Financial Times сообщает, что более 200 британских руководителей технологических фирм призвали британское правительство вмешаться, чтобы предотвратить закрытие Silicon Valley Bank. Многие британские технологические компании были предупреждены, что им грозит “экзистенциальная угроза” из-за их связи с подразделением британского банка.

Дом Халлас является исполнительным директором группы, которая представляет британские технологические фирмы. Он говорит, что это очень серьезный момент для британских стартапов. В пятничном заявлении Банка Англии отмечено, что он будет просить суд начать процедуру банкротства британского подразделения Silicon Valley Banks, пишет Прайм.