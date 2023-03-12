 

В Софии прошла демонстрация за нейтралитет Болгарии в конфликте на Украине

12.03.2023, 20:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В демонстрации за нейтралитет Болгарии в конфликте в Украине приняли участие сотни человек, передает агентство БТА.

Демонстрация прошла в центре Софии, некоторые несли флаги Болгарии и России, приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что собравшиеся выступали с лозунгами «Мы не стреляем в братьев!» и «Восточный фронт снова без нас!». Участники митинга также скандировали антинатовские лозунги.

Напомним, протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.20 / «Клеветническая кампания» — обозреватель Figaro защитил Виктора Гюго от нападок активистов

30.07.21 / Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

16.08.22 / Иран направил ЕС ответ на предложения по ядерной сделке

29.06.20 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

05.02.22 / Путин сделал вид, что спит, когда на церемонии открытия Олимпиады вышла украинская команда

06.01.22 / “Тигрица”, “Такая стройняшка”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась в обтягивающей одежде

02.06.21 / Рада хочет ввести наказание за продажу лекарств детям

07.12.20 / В Николаеве мужчина стрелял по подростку

20.12.20 / Проезд в московском метро в новогоднюю ночь решили сделать бесплатным

14.06.21 / Вступают в силу санкции США против госдолга России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика