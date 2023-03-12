В Софии прошла демонстрация за нейтралитет Болгарии в конфликте на Украине

В демонстрации за нейтралитет Болгарии в конфликте в Украине приняли участие сотни человек, передает агентство БТА.

Демонстрация прошла в центре Софии, некоторые несли флаги Болгарии и России, приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что собравшиеся выступали с лозунгами «Мы не стреляем в братьев!» и «Восточный фронт снова без нас!». Участники митинга также скандировали антинатовские лозунги.

Напомним, протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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