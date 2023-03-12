 

Власти Уэльса посоветовали убрать задевающих чувства людей статуи «старых белых мужчин»

12.03.2023, 20:55, Новости дня
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Чтобы отразить правильное историческое повествование, власти Уэльса советуют снести памятники «старым белым мужчинам», информирует газета Telegraph со ссылкой на разрабатываемое уэльскими властями руководство.

Среди статуй, пишет издание, есть памятник адмиралу Нельсону и первому герцогу Веллингтону, информирует РИА «Новости».

Издание со ссылкой на документ пишет, что статуи могут быть «оскорбительными» для более разнообразной современной публики. Отмечается, что памятные таблички и картины также не должны «оскорблять граждан или причинять им вред».

Власти Уэльса считают, что статуи «старых белых мужчин» могут восприниматься, как память об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи».

В качестве решения вопроса памятники предлагают переместить в другое место или просто уничтожить.

Напомним, член британского королевского двора сложила свои полномочия после комментария, который считается недопустимым, сообщат телеканал Sky News, речь идет о 83-летней леди Сьюзен Хасси, крестной матери наследника британского престола принца Уильяма. Причиной этого решения стали ее высказывания на приеме в Букингемском дворце, который устроила королева-консорт Камилла по случаю конференции по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Во время встречи леди Хасси поинтересовалась у одной из гостей, чернокожей Нгози Фулани, «откуда точно она родом». В ответ ей сообщили, что женщина британка, но леди Хасси после нескольких попыток заметила: «Я вижу, что будет не так просто заставить вас сказать, откуда вы родом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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