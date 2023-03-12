Премьер Грузии назвал разумным решением отзыв законопроекта об иноагентах

Решение властей об отзыве нашумевшего законопроекта об иностранных агентах самое разумное, считает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, об этом он рассказал в интервью телекомпании «Имеди».

По его словам, отзыв законопроекта в этой ситуации было самым государственно верным и разумным решением. «Этим мы, с одной стороны, показали, что никому не позволим внести дестабилизацию в стране», – цитирует его РИА «Новости». Премьер отметил, что радикальная оппозиция назвала грузинскую версию законопроекта копией российского, а часть населения просто запуталась.

Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.

Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.

Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.

При этом в пятницу депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против инициативы об иноагентах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».

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