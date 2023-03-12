 

Премьер Грузии назвал разумным решением отзыв законопроекта об иноагентах

12.03.2023, 20:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Решение властей об отзыве нашумевшего законопроекта об иностранных агентах самое разумное, считает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, об этом он рассказал в интервью телекомпании «Имеди».

По его словам, отзыв законопроекта в этой ситуации было самым государственно верным и разумным решением. «Этим мы, с одной стороны, показали, что никому не позволим внести дестабилизацию в стране», – цитирует его РИА «Новости». Премьер отметил, что радикальная оппозиция назвала грузинскую версию законопроекта копией российского, а часть населения просто запуталась.

Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.

Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.

Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.

При этом в пятницу депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против инициативы об иноагентах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / В Бундестаге оценили эффективность санкций против России

07.11.20 / Мутировавший коронавирус обнаружили на фермах норок в шести странах. Британия запретила въезд из Дании

03.12.20 / Небензя назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины – украинская делегация в ТКГ

12.03.23 / Армения предложила предоставить Индии торговый коридор в Россию через Черное море

30.07.21 / Офис президента “заминировали”. Сейчас там проходит ЛГБТ-акция – СМИ

06.03.21 / Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров

02.03.21 / В Житомирской области объявили подозрение полицейскому, который пытал двух подростков, чтобы они признались в угоне автомобиля

10.12.21 / Insider – первая леди США назвала «несуразными» опасения относительно умственной пригодности президента

06.05.22 / Названа возможная причина смерти первого человека с пересаженным сердцем свиньи

10.09.20 / Трамп представил список новых кандидатов в Верховный суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика