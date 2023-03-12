Мнение: Работа и квартиры в СССР, археологи бьют тревогу и города/регионы без застройщиков

1. Пользовательница Дзен комментирует миф, – на удивление распространённый даже среди нынешней молодёжи, – о том что жизнь в СССР была якобы лучше, чем сейчас: там якобы всем желающим давали хорошую работу и бесплатные квартиры, а сейчас якобы не дают. Цитирую (ссылка):



Нет, квартиры давали, тут нет вопросов. Но сколько времени надо было стоять в очереди, сколько взяток дать и сколько условий выполнить? Да за эти квартиры люди почти в рабство попадали. Никакой разницы с нынешней ипотекой, если честно. Точно также ты много лет впахиваешь без отдыха, лишь бы заполучить эти квадратные метры. Только ипотеку можно закрыть досрочно, если ты придумал способ заработать побольше. <…>

Я сама в деревне родилась. Так у нас паспорта начали выдавать только в год моего рождения! И даже если был у кого-то паспорт, устроиться в городе ему на работу бы не вышло, не брали деревенских, нельзя было. И в институт можно было тоже не во всякий поступать. Например, из нашей деревни можно было поехать учиться максимум в Тюмень. Даже если ты Ломоносов, в Москву бы тебя учиться не взяли.

Или вот распределение. У меня у сестры красный диплом и половина диссертации была написана к концу пятого курса. А ее распределили после университета учительницей в школу! Вот и вся научная карьера. И кстати, зарплата у нее была 110 рублей. Назвать ее хорошей можно только с ну очень большой натяжкой.

И кстати, если кто-то сильно переживает за поиск работы, аналог советского распределения есть и сейчас. Целевые наборы в ВУЗах никто не отменил. Бери направление, учись и отрабатывай потом, никто не мешает так сделать.

Процитирую также пару комментариев под постом, авторы которых подтверждают, что дела в позднем СССР обстояли далеко не сахарно, и идеализировать ту эпоху довольно странно:

Michel Nicko: Мы с автором, видимо примерно ровесники. Подписываюсь под каждым словом. Те кто брызжет слюной, рассказывая о чудесной жизни в Союзе нерушимом, просто скучают по своей молодости. В связи с возрастом, переубедить их не получится. Они забыли как каждую мелочь нужно было “достать”. Они же громче всех возмущаются в магазине когда больше 5 человек перед кассой. Забыли убогую совдеповскую одежду. Ноют про пропаганду в СМИ и не вспоминают про руководящую и направляющую роль КПСС. Поныли бы тогда, посмотрел бы я. Постоянный скулеж про современное качество продуктов питания но я прекрасно помню, как родители ездили из Саратова в Москву за колбасой, апельсинами, шоколадом. Сосиски были вполне себе праздничным блюдом. Много ещё могу перечислять.

Ну-и-ну…: Всё верно написано. И даже слишком мягко…Не написали про вечные очереди везде и за всем, и дефицит всего…Единственно куда не было очереди – это на кладбище. Мне сейчас 70 лет… Помню как я в 80-е годы раза по два-три ездил в Москву за продуктами, ибо у нас в Горьковской обл. колбаса, апельсины, кофе: ИТД в свободной продаже редко появлялись. Наверное раз 40, тогда, в 80-е наездился в Москву…А квартиры от предприятий и организаций не давали в собственность… А люди получали их в бессрочную аренду с правом наследственного проживания наследников.. И лишь с 1993 года по приватизации началось оформление этих государственных квартир в собственность…

2. Археологи в России обеспокоены новым законопроектом, который вот-вот должен быть принят (ссылка):



Трагедия и катастрофа (последствия которых нам ещё только предстоит осознать).

Если ничего не удастся изменить, уже послезавтра в России примут страшнейший в истории страны законопроект, касающийся археологии и археологического наследия. Фактически закон полностью отменяет существовавшие десятилетиями правила, регулирующие проведение строительных работ, и дает право строить ЧТО УГОДНО и ГДЕ УГОДНО без исследования местности на предмет объектов археологического наследия.

Оговорка, что речь только о работах на глубине до 50 см, выглядит нелепо. Один только научный проект Института археологии РАН в Суздальском Ополье в последние несколько лет позволил обнаружить во Владимирской области, на небольшом пятачке России, больше 400 (!!) неизвестных древнерусских селищ XI-XIII веков — и подавляющая часть находок, уникальных объектов и артефактов, которые уже в корне поменяли представление о Древней Руси, сделана на глубине менее 50 см.

И речь идет не только о Руси — под угрозой все историко-культурные богатства земли русской: скифо-сарматское наследие, сокровища эпохи бронзы и каменного века, античные памятники. Очевидно, что в ближайшие годы этот закон, главным бенефициаром которого выступает строительный бизнес, с согласия властей (проект внесен Минкультом) приведет к тотальному разрушению десятков и сотен тысяч (ещё) неизвестных науке археологических поселений, могильников, древних полей сражений, бесценных исторических артефактов. Невосполнимых, в отличие от полезных ископаемых.

В связи с этим археологи предлагают проголосовать против данного законопроекта на Федеральном портале нормативных правовых актов.

3. Возможно, конечно, археологи несколько нагнетают панику. Строительство в России ведётся сейчас рекордными темпами, однако оно сконцентрировано в основном в крупных городах. Вот данные за 2020 год (ссылка):

В 809 из 1117 российских городов не ведется строительство жилья… <…>

Такие результаты были представлены по итогам исследования, проведенного РАСК совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

“Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн кв.м жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра – цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян”…

Это, конечно, является проблемой. В некоторых небольших регионах России профессиональных застройщиков можно пересчитать по пальцам, если они вообще есть, так что для реализации крупных строек и проектов по ремонту инфраструктуры (мостов и дорог) приходится обращаться в соседние регионы, что создаёт определённые административные и логистические сложности.

Причём не очень понятно, как поправить данную ситуацию. В какой-нибудь условной Костромской области население составляет 620 тысяч человек и сокращается. В Орловской области население 710 тысяч и сокращается. Спрос на жильё там относительно невысокий, застройщики работать не хотят.