Личное: “Все это больше напоминало сцену из кино”

Свое письмо автор назвал “Хищникам на заметку”. То есть автор дает в письме хищникам небольшой мастер-класс.

dmitrygordeyev

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Классический фильм “12 стульев” (Леонид Гайдай, 1971г) видели наверно все. Есть в нем одна сцена ( https://youtu.be/-oEMLZImJ-Q ) которой нет в книге, я приведу ее как образец.

Поэт Никифор Ляпис-Трубецкой продает стихи о Гавриле в различные издательства. В одном из них (журнал “Жених и невеста”) происходит следующий диалог с редактором:

– Баллада об измене: “Гаврила был неверным мужем, Гаврила женам изменял”. Ну как начало?

– В общем хорошо. Но не хорошо. Мы – молодежный журнал, а Вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну где Вы видели чтобы мужья изменяли женам? Я, лично, такого совершенно не помню. Потом, это же наши мужья, это же наши жены! Да, абсолютно нетипично.

– Правильно. Я тоже много об этом думал. У меня есть другой вариант: “Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был”…

– Вот. Вот это гораздо лучше! И заметьте, намного острее.

(Автор приводит иллюстрацию из фильма и как пример своей эрудиции, упоминая мимолетом о разнице первоначального текста и экранизации, и как пример метафоричности своего мышления. Это было бы в границах, будь такой пример к месту. То есть “в границах” – это значит “уместно”, “по делу”, “оправданно”. В границах можно блистать чем угодно. Выскочка, то есть баг, то есть выход за границы, начинается там, где вы хотите блеснуть натужно, притягивая тему за уши, лишь бы блеснуть. И чем сильней притягиваете, тем натужней и больше ваша Выскочка. Дочитав письмо, опишите, что имел в виду автор, приводя эпизод из фильма)

Я работаю в IT-сфере, но тот же принцип лежит в основе истории когда-то произошедшей и со мной. С тех пор прошло много лет и той организации давно уже не существует. Но еще до того как начать там работать, я был знаком со своим будущим начальником. Он был старше, опытнее и видел во мне скорее стажера чем специалиста.

Случилось так, что программа в которой он работал, не запускалась на новых моделях компьютеров и он долгое время пользовался явно устаревшим. Увидев его дискомфорт, я решил попробовать разобраться. Ему я конечно же ничего не сказал, так как не был уверен что у меня что-то получится. Оказалось что проблема решалась достаточно легко, просто он начал не с того конца и зашел в тупик. Он обрадовался и спросил как мне удалось решить эту проблему? Очевидная простота решения произвела на него впечатление.

(Много лет той организации, а автор все поглаживает фантики в шкатулке, все вспоминает свой “хищный трюк”, поразивший начальника. Сам трюк не то что хищный, но это правильный поступок. В границах – сначала решить проблему, а потом уже об этом звонить. Эта обычная вещь, но для большинства людей даже это – полезный и редкий навык. А вот фокусироваться на впечатлении начальника и кормить этим корону – не в границах. Держать годами в шкатулке – тем более)

В другой раз он рекомендовал одну компьютерную игру и очень расхваливал ее. Я заметил что он пару раз как-то поособенному отозвался о картинке фона в меню игры, дав понять что она его сильно берет за душу. Она и впрям была красива. Позже, щелкая по пунктам меню, я случайно заметил что в одном месте происходит задержка и фон на секунду становится чист. Я подловил момент и сделал скриншот (снимок экрана), получившееся изображение я также передал ему. Он удивился и тут же поставил его себе на ноутбук в качестве обоев рабочего стола (фон на главном экране). Но на вопросы о том как я выдернул этот фон из игры я отвечать не стал. Мне было стыдно признаваться в топорности решения и я отмахнулся что не хочу вдаваться в подробности, пусть будет маленьким секретом.

(Если в первом случае автор поступил правильно, а Выскочка его проявилась постфактум, то в этой ситуации с самого начала видно Выскочку, которая стремится произвести впечатление. Вместо того, чтобы просто делать свою работу и думать про объективный результат, автор хочет пролезть в щель и как-нибудь зацепить начальника. Он следит за ним и анализирует его реакции. Он пытается сделать ему сюрприз и удивить его. Здесь сам поступок мимо границ, и Ищейка тут, и Выскочка, и Штурман. И тот факт, что он скрыл, как достал фон из игры, тоже против него. Понятно почему? И чем эта ситуация отличается от первой?)

Через какое-то время у него на работе появилась подходящая вакансия и он позвал меня. Дел было много и времени на все не хватало. И среди прочих была одна проблема, заключалась она в потере удаленного управления частью оборудования на другом конце города. Нужно было ехать туда и восстанавливать доступ. Однако работало это оборудование исправно, находились задачи поважнее и эту постоянно откладывали. Когда об этом зашла речь с начальником, я высказал мнение что контроль потерян не полностью и теоретически его можно вернуть без поездки. Но он как-то вяло отреагировал и тогда я стал исследовать этот вопрос самостоятельно.

Время шло, работа работалась, и при обсуждении уже других рабочих задач он снова затронул эту тему. Теперь я еще раз, уже более уверенно, повторил то что говорил ранее о том что можно вернуть контроль без поездки. К этому моменту я уже точно знал что именно нужно делать.

Он посмотрел на меня вопросительно, и тогда я прямо у него сел за его же компьютер и быстро принялся за дело. А сам он встал прямо у меня за спиной и стал наблюдать. Пальцы бегали по клавиатуре, моргал экран монитора. Все это больше напоминало сцену из кино чем нормальную работу, задача была решена всего за несколько минут.

(Здесь автор придается ностальгии, а его Выскочка стоит рядом и утирает слезы гордости и умиления, как родитель, чей ребенок-первоклашка читает со сцены стишок. Обычная ситуация, но автор до сих смотрит на это со стороны как в кино. Человек в короне всегда смотрит как бы со стороны на себя, чтобы восхититься. От адекватной “со стороны” это отличается целью. Не увидеть буднично, что не так, нормально или можно лучше. А еще раз пережить триумф и упоение собой)

И с тех пор он стал считать меня чуть ли не гением. Но это не было уловкой, я сделал именно то что и следовало, просто немного эффектнее. Когда вы хорошо подготовились, сделать финальную часть задачи уже не составит труда.

(К сведению Выскочек и Штурманов. Если вы “хорошо подготовились”, вы потратили на это много энергии. Значимость задачи для вас стала огромной. Правильно, если вы занимались решением важной задачи ради прокачки, тут можно тратить энергии столько, сколько нужно, главное верно расставить приоритеты. Но если единственная ваша цель – произвести впечатление, в вашем поле будет большой перекос. За улыбку некой царственной особы вы готовы убиваться. И вы готовы скрывать ваш труд, лишь бы сделать вид, что вы решили задачу шутя. Вы готовы обманывать и все ради кормления своей Выскочки и своей короны, которых вы принимаете за рост своей фигуры. Но ваша фигура в это время чахнет. Кто может объяснить автору, почему?)