Мнение: О ноже в спину Украины… Такого вы точно не ждали?

А ведь и правда… Ну кто мог ожидать подобного вероломства от такого уважаемого человека и признанного лидера всего свободного мира? Ну неужели же и его «#Путин подкупил»? Или всё происходящее с самого начала было совсем не тем, чем оно видится широким народным массам?

Как бы то ни было, дело сделано. #Украина — в самый «ответственный» момент! — получила мощный удар, откуда совсем не ждала…

Римский папа Франциск, к слову, выходец из глубоко провинциальной страны Третьего мира, в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что за конфликтом вокруг Украины стоят интересы «нескольких современных “империй”». Он также подчеркнул необходимость переговоров, ради которых можно даже расстаться с идеологическими клише.

«Там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место», — заявил Франциск, характеризуя конфликт. И даже назвал его Третьей мировой, при этом подчеркнув, осознанно или по простоте душевной — Бог весть, вторичную роль Украины во всём происходящем.

«За чуть более чем 100 лет начались три мировых войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая тоже является мировой войной. Она началась по крохам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. В неё вовлечены все великие державы. А Украина – их поле боя. Там воюют все», — обрисовал глава Римской католической церкви самую суть происходящего. И более чем прозрачно намекнул на бенефициаров нынешнего конфликта, подкидывающих новые дрова в его пламя. «Это рынок… Старое оружие продаётся, новое испытывается», — заявил Франциск. И неожиданно назвал российского президента Владимира Путина не «тираном» или «агрессором», а… культурным человеком.

Это уже не первый раз, когда глава Католической церкви выступает с подрывных позиций. Так, если в сентябре 2022 года папа Римский счёл «морально допустимыми» поставки оружия Украине для обороны страны, то уже в январе нынешнего он раскритиковал отправку танков Киеву, отметив, что «это путь в никуда». Также понтифик накануне Рождества призывал прекратить боевые действия на украинской земле без предварительных условий.

Но нынешние его слова разрушают саму «идеологическую базу» текущего конфликта. Ведь по мнению папы, это вовсе не священная борьба отважного народа за свободу от «кровавой» империи, а прежде всего очередное столкновение имперских амбиций и обострившаяся до предела конкуренция сверхдержав, для которых Украина — лишь повод поиграть военными мускулами. И ещё — «испытательный полигон» для новых вооружений.

Таким образом, вся месяцами выстраиваемая Западом медийная конструкция героической борьбы «украинского Давида» с «великоросским Голиафом» идёт лесом. Естественно, для Украины, для киевских властей подобное разоблачение всей подноготной — нож острый. В спину.

И хотя понятно, что у главы Ватикана нет ни одной дивизии — даже охрану престола св. Петра несут швейцарские гвардейцы, — слово пастыря услышат миллиарды.

Можно ли от него просто так «отмахнуться»?

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