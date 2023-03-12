Как ввести в свой повседневный гардероб брюки и не выглядеть в них скучно и формально: стильные приемы
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Брюки уже давно часть женского образа и они всегда в моде. Но довольно часто они выглядят формально. К счастью, существуют интересные приемы, которые позволяют ввести брюки в повседневный образ и не выглядеть при этом скучно.
Как и пара синих джинсов, пара нейтральных брюк – это классика, которая обязательно должна стать частью вашего гардероба. Брюки сегодня представлены во множестве фасонов, от элегантных и сдержанных до смелых, но любую пару, сочетая с другими вещами, можно сделать частью как официального, так и неформального стиля.
Выберите нейтральный цвет, наденьте рубашку и зачешите волосы назад, чтобы создать непревзойденную эстетику строгого романтизма. Вы можете надеть брюки в клетку, армейские ботинки и пояс с люверсами, чтобы выглядеть более элегантно.
Хорошая пара брюк действительно неподвластна времени и является идеальным холстом для выражения вашего личного стиля. Если брюки еще не вошли в ваш повседневный обиход, вам может быть трудно подобрать образы, которые не являются подходящими только лишь для офиса.
Рубашка, заправленная наполовину
Если вы часто сочетаете блузу и брюки, вы можете заправить рубашку, что позволит вам создать образ, более подходящий для ношения на улице. Этот наряд вы можете носить весь день и при этом не будете выглядеть максимально формально. В зависимости от того, насколько нарядно вы хотите смотреться, брюки можно сочетать с туфлями-лодочками или с более повседневной обувью, например, кроссовками.
С водолазкой
Брюки можно носить в любой сезон, а значит, пока еще холодно, их можно сочетать с водолазкой. Так вы будете смотреться более элегантно, а брюки подчеркнут ваш нежный образ. Для более изящного силуэта выберите облегающую кофту. Для более повседневного стиля следует надеть более свободный верх.
Свитер с напуском
Иногда нет необходимости стараться поддерживать классический стиль. В этом случае можно надеть уютный свитер, сочетая его с брюками. Это просто безупречная пара. Свитер с напуском делает наряд более повседневным. А вы сможете получить наряд, который отлично подходит для прогулок с друзьями.
Свитер-жилет
Жилеты прекрасно сочетаются с брюками. Под такой свитер без рукавов вы можете надеть рубашку с длинным рукавом, водолазку или вашу любимую футболку. Жилет позволяет создать многослойность, а значит, визуальный интерес.
Несколько слоев
Слои придают стилю необыкновенную привлекательность. Если вы подберете одежду разных тонов, вы не только будете смотреться стильно, но и чувствовать себя будете комфортно. К брюкам вы можете подобрать свитер, сверху накинуть кардиган или даже пончо. Несколько текстур и свободный силуэт придадут вашему образу индивидуальность.
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Длинный тренч
В длинном тренче есть что-то невероятно шикарное. Тренч в сочетании с брюками выглядит еще более привлекательно. Этот наряд можно интегрировать и в офисное пространство, если вы не должны придерживаться строгого дресс-кода.
Укороченный топ
Укороченный топ может смотреться стильно в любое время года, а для весны и лета это вообще очевидный выбор. Укороченный топ не обязательно сочетать с длинным верхом, вы можете выбрать еще и короткий блейзер.
Нейтральный с головы до ног
Поскольку брюки бывают самых разных оттенков и цветов, они являются настоящей классикой для создания монохромных нарядов. Проще всего подобрать друг к другу монохромные предметы гардероба. Кроме того, больше шансов, что эти вещи есть в вашем шкафу.
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Яркая цветовая гамма
Даже брюки классического кроя могут иметь настолько яркий цвет, что вы не останетесь незамеченными. А если есть возможность выбрать укороченную пару, вы просто обязаны подобрать к ней что-то кричащих оттенков. Тогда вы сможете создать невероятный микс, который выделит вас из толпы.
Яркие брюки
Разноцветные брюки можно сочетать еще и с черным верхом. Эта светло-лавандовая пара – отличный пример. У этих брюк струящийся легкий силуэт, что делает его просто идеальным для весенних нарядов.
Формально-неформальный
Брюки изначально были созданы будто для офисных образов. Но вы всегда можете сделать формальный образ немного выходящим за рамки. Подберите укороченные брюки с разрезами сбоку, наденьте рубашку, не заправляя ее, а также дополните смелыми аксессуарами, например, галстуком и короткой кожаной курткой.
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