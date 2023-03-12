Мешковатая одежда не всегда полнит, и она может выглядеть аккуратно: вот как стильно носить такие вещи (идеи с фото)

Для некоторых девушек и женщин перспектива носить мешковатую одежду может показаться пугающей. Хоть она и хороша тем, что не полнит и выглядит стильно, а порой даже очень аккуратно. Возможно, некоторые боятся того, что они будут выглядеть неряшливо, если наденут футболку оверсайз.

Но мешковатая одежда остается актуальной уже более двух десятилетий и не без оснований. Согласитесь, что, надевая объемную одежду, вы чувствуете себя более комфортно, а иногда и максимально уверенно, ведь ничто не сковывает ваши движения. Сегодня наблюдается возвращение тенденций 90-х гг., и не только в отношении одежды оверсайз.

Вы можете интегрировать идеи образов тех времен в свой стиль, играя с цветами, фасонами и сочетанием аксессуаров. Что же касается мешковатой одежды, она тоже выходит прямиком из 90-х гг. И, похоже, сейчас тот самый момент, когда вам стоит присмотреться к этому направлению более внимательно.

Вовсе не обязательно надевать вещи, каждая из которых будет объемной. Вы можете сочетать брюки оверсайз с облегающим верхом или наоборот. Сегодня на модницах можно встретить почти любые комбинации. Если вы все еще сомневаетесь, стоит начать с малого. Ведь если вы приобретете футболку оверсайз, вы всегда сможете носить ее и в самых неофициальных случаях.

Рубашка с расстегнутыми пуговицами

Мешковатая рубашка вряд ли будет хорошо смотреться с мини-юбкой, если ее длина значительна. И хотя нет ничего постыдного в том, чтобы носить такую рубашку в виде платья, вы можете сочетать ее с обтягивающей юбкой, просто расстегнув несколько нижних пуговиц. Для такого образа лучше выбрать не простую рубашку, а, например, яркого цвета или необычной текстуры. Это может быть даже рубашка, полностью выполненная из пайеток.

Деловой мешковатый

Брюки и блейзер обычно относятся к категории более строгих вещей. Но если вы хотите создать мешковатый стиль, эта пара легко может превратиться во что-то более непринужденное и шикарное. Наденьте объемную футболку белого цвета с принтом, замшевые сабо для того, чтобы подчеркнуть легкость и непринужденность, а также объемный блейзер и брюки прямого покроя. Так вы совместите в одном стиле повседневность и элегантность.

Монохромный

Монохромный наряд всегда в моде. Если вы подбираете вещи одного цвета, получаете образ, который выглядит очень проработанным. И хотя в данном случае у вас меньше возможностей для самопроявления, вы все равно будете выглядеть непревзойденно.

Такой образ можно воссоздать с помощью белого облегающего топа без бретелек и белых мешковатых джинсов. Обувь при этом следует подобрать в зависимости от ситуации и того, куда вы собираетесь пойти. Если это вечеринка, наденьте изящные босоножки на невысоком каблуке, а если вы создаете образ стрит-стайл, наденьте ваши любимые кроссовки.

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Свободный свитер

Если вы ищете одежду, которая будет дополнять и подчеркивать силуэт, вы можете выбрать свободный свитер и юбку длиной ниже колена. Образ получается невероятно простым, но выделяется за счет яркого цвета кофты. Она станет акцентной деталью, тогда как все остальные вещи могут иметь сдержанные оттенки. Чтобы привлечь дополнительное внимание к образу, можно надеть туфли-лодочки с ремешком черного цвета и высокие серые носки.

Кукольное платье

И хотя название подразумевает, что платье будет миниатюрным, в данном случае дело обстоит с точностью до наоборот. Выберите комфорт и стиль, подобрав объемное платье с оборкой и сочетая его с босоножками на высоком каблуке. Даже если образ будет монохромным, вы все равно будете выглядеть шикарно, а чувствовать себя свободно. Дополните наряд солнцезащитными очками и соберите волосы в высокий хвост. В таком образе можно ходить весь день и даже посетить вечеринку.

Баскетбольные шорты

Баскетбольные шорты остаются одежды, которая недооценена в мире моды. Они предназначены для спортивных занятий, но их практически никто не интегрирует в повседневный образ. И если речь идет о стиле оверсайз, самое время включить такие шорты в ваш наряд.

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Вдохновляйтесь, комбинируя шорты с черным укороченным топом и высокими белыми кроссовками. Так вы создадите образ, олицетворяющий уличный стиль. Для того чтобы добавить немного женственности, не забудьте надеть ваши любимые украшения и взять с собой любимую сумочку.

Кожаная куртка оверсайз

Только представьте, насколько креативно вы можете выглядеть в одежде, которую обычно носите на тренировку. Вы можете сочетать самый обычный спортивный комплект с кожаной курткой оверсайз, что позволит получить уютный и невероятно привлекательный образ с изюминкой.

Широкие брюки

Широкие брюки когда-то были самым популярным трендом семидесятых годов. За последние несколько лет они часто включались в классические костюмы. Независимо от того, какую ткань брюк вы предпочитаете, вы всегда можете выбрать объемную пару свободного кроя, которая станет частью вашего модного образа. Если брюки будут иметь необычный цвет, вы легко сможете сочетать их с другими монохромными вещами.

Разноцветные слои

Даже если вы привыкли придерживаться более нейтральных оттенков в одежде, вы всегда можете изменить свое мнение и создать многослойный и многоцветный образ. Так вы будете выглядеть невероятно позитивно и точно сделаете свой день более интересным. Играйте с цветами, совершенно не думая о том, какие из них сочетаются друг с другом. Если включить в такой стиль еще и юбку мешковатого кроя, образ получится еще более веселым.

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Бомбер оверсайз

Бомберы, возможно, достигли пика своей популярности еще несколько лет назад, но и сегодня они никуда не готовы уходить. Этот вариант верхней одежды – отличное дополнение к любому наряду, поэтому вы можете идти в ногу со временем, дополнив свой стиль всего лишь одной курткой. Это позволит сделать образ более текстурированным и многослойным, придав визуальный интерес. Выберите большой бомбер яркого цвета и создайте уникальное сочетание с джинсами с высокой посадкой, а также кедами красного цвета.

Слои поверх мини-юбки

Вы когда-нибудь чувствовали, что хотите прикрыть и показать немного кожи одновременно? Если вы и сейчас ощущаете нечто подобное, самое время надеть мини-юбку и дополнить ее множеством слоев из рубашки, объемной куртки и вязаных носков.

Пальто оверсайз

Человек в пальто оверсайз всегда будет выглядеть как-то особенно привлекательно. Создается такое впечатление, что он совершенно не следит за своим образом, но вместе с тем вокруг него просто витает аура уверенности. С таким пальто можно сочетать самые разные вещи – от классических юбок до объемных джинсов с эффектом потертости.

Куртка с юбкой длины миди

Наверняка вы хотя бы раз сталкивались с тем, что ваша длинная юбка совершенно не сочетается ни с одним предметом верхней одежды. Самое время надеть куртку оверсайз, подвернув ее таким образом, чтобы вашу юбку длины миди ничто не скрывало.

Вязаный комплект

Рубчатый трикотаж всегда выглядит роскошно с точки зрения стороннего наблюдателя. Если у вас есть комплект одежды из мягкого плотного вязаного материала, это звучит как мечта. Наденьте платье на пуговицах или длинную юбку, а также дополните ее вязаной кофтой с объемными карманами.

Мешковатые капри

На первый взгляд, капри – это нечто такое, что должно было остаться в прошлом. Но если взять во внимание то, что тренды постоянно возрождаются, так и хочется обернуться в двухтысячные и взять оттуда джинсовые капли, чтобы сочетать их с рубашкой и обтягивающим жилетом.