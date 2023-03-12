 

Сколько-сколько? – Личное мнение

12.03.2023, 19:55, Разное
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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что ей нужно 200 тысяч в месяц. Неплохая такая сумма, верно?

«Мне нужно 200 тысяч».


Фото: НТВ

При этом, Лариса Алексеевна уже не девочка. 77 годков стукнуло, так что наверняка она умеет мудро распоряжаться бюджетом.

Куда же в таком случае она девает деньги?

Оказывается, трат много.

«Сюда входит все, что нужно мне, что нужно заплатить за квартиры, поблагодарить Валю за ее труд, помочь внукам и всякое разное. В Италию, в Турцию с ребятами (слетать), конечно, я на себя это беру. Ну, две сотни мне нормально».

Валя — это помощница по хозяйству. В остальном, ну нормально так — и Турция, и Италия, и помощь внукам.

Кто-то скажет, что можно и поскромнее. Кто-то наоборот засмеётся, ввиду небольшой суммы. Объективно судить о деньгах довольно сложно — вот Ларисе нужно 200 тысяч, и для неё это нормально.

А сколько нужно вам? Ну, так — чтобы хватало на все хотелки, но без излишних трат. Способны оценить сумму?

Источник: Лена Миро


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