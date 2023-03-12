Мнение: Переименование

У истории с переименование России в Московию помимо чистого троллинга со стороны Киева может быть и более рациональная составляющая. Хотя для этого должны будут сложиться условия, и далеко не все они вообще подчиняются какому-либо моделированию.

И Украина, и Россия, и Белоруссия – это, безусловно, сегодня разные версии русской цивилизации, очень сильно отличающиеся друг от друга. Это уже было в нашей истории, когда одновременно существовали тоже три версии – Великое княжество Литовское, Великий Новгород и Московское княжество. Которые тоже принципиально отличались друг от друга. Как известно, московская версия в итоге сумела поглотить конкурирующие проекты и обнулила их.

Это, кстати, совершенно не означает, что подобный исход с вычеркиванием из истории других версий был единственным. Возможно, что одновременное существование разных проектов в рамках одной цивилизации могло бы и состояться, что обеспечило внутренние противоречия между этими версиями и, как следствие, стало бы источником внутрицивилизационного развития. Обнуление конкурирующих версий очень сильно упростило и выхолостило возможности для развития, оставив только один проект, причем не факт, что успешный. После того, как московская версия победила, развитие шло, скорее, вопреки и всегда с колоссальным запаздыванием, жертвами и тяжелейшим надрывом. Что само по себе приводило к огромному числу негативных последствий.

Возможно, что сейчас возникает новый выбор, причем он снова состоит, как и тогда, из двух этапов: какая версия окажется более успешной и удастся ли удержать многообразие проектов. Если удастся, то уже внутри России могут начать создаваться свои собственные проекты, что в итоге может вылиться в принципиально иную цивилизационную модель с огромным внутренним потенциалом развития.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что психически такую ситуацию будет крайне сложно отрефлексировать. Глубинный народ закормлен идеями имперского величия, причем власть прямо заинтересована продавать только эту идею, так как не в состоянии сама понять более сложные конструкции, а уж тем более управлять ими.

Украина, стоит отметить, сама попала в непростую и весьма противоречивую ситуацию. Парадигма «Украина – это Европа» подразумевает объектное и периферийное положение в европейской цивилизации. И мало того – она становится объектом противоречий внутри этой цивилизации, где идет постоянное соперничество континентальной и островной версии. Парадигма «Украина – это русская цивилизация» упирается в лозунг «Украина – не Россия», который вынуждает отрицать причастность к этой цивилизации, отдавая ее в монопольную собственность все той же московской версии.

Сейчас возникает новая история, связанная с попыткой разрешить реально существующее противоречие непрямым образом, заявив право на субъектность внутри русской цивилизации, однако в этом случае Украине придется делать крайне непростое усилие к переформатированию всей смысловой конструкции, существующей сейчас и ориентированной на «единую неделимую Русь». Создание на базе одной цивилизации поликультурного субъекта – задача, мягко говоря, нетривиальная. Однако она может оказаться выходом из сложившегося внутри нашего цивилизационного пространства тупика.

Осталось, чтобы появился харизматик, способный на выдвижение и продвижение такой идеологии. Если, конечно, он вообще появится.

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