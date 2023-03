Созданы реальные ботинки сантехника Марио из игры Super Mario Bros.

Компания Red Wings Shoes создала обувь для водопроводчика в честь премьеры анимационного фильма Super Mario Bros. in the Movies, основанного на серии Super Mario Bros. Об этом пишет The Verge.

Обувь уникальна тем, что была сделана в единственном экземпляре. Nintendo приобрела пару для демонстрации в своем офлайн-магазине, причем экспонат пользуется большой популярностью у посетителей. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с сувениром.

Компания Red Wings Shoes сняла короткое видео о создании обуви, а затем отредактировала его до 3-минутной продолжительности. Этот ролик был размещен на канале Red Wings Shoes на YouTube. Согласно веб-сайту бренда, при создании обуви использовались как традиционные, так и современные методы. Ботинки Marios Shoes сделаны из кожи Red Wings Leather и имеют усиленную пятку, закругленный носок и усиленный мысок. Самое главное, что каблук туфель Marios сделан из ультрасовременных материалов и в него добавлены грибы, но не уточняется, какие именно и какова их роль.

Известно, что главный гриб мира Марио – мухомор. Съев его, водопроводчик становится крупнее и более неуязвимым для нападения врагов.23 марта 2023 года состоится мировая премьера «Супербратья Марио в кино».