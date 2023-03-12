 

СМИ будут наказывать за использование «Е» вместо «Ё»

12.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственную думу внесли законопроект «О защите национальных культурных ценностей России».

Документ регламентирует меры ответственности в случае надругательства над важнейшими символами государства. Прежде всего, речь идёт об умышленном написании и произношении неправильных букв в словах на русском языке, отличающемся от орфографического стандарта.

Особое внимание парламентарии уделили написанию и правильному произношению буквы «Ё» и недопустимости её замены на «Е» не только в документах и законодательных актах, но и в публикациях, научных пособиях и инструкциях.

– Защита буквы «Ё» – самой главной буквы русского алфавита, той культурной ценности, которая отличает русский язык от других языков, должна стать приоритетом нашей государственной политики. Нужно вернуть народу его национальное достояние, – заявила автор инициативы Елена Ёлкина.

Согласно документу, все СМИ в текстах обязаны в соответствии с нормами русского языка употреблять «Ё». В случае нарушения закона Роскомнадзор имеет право вынести им штраф, а Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям – лишить недобросовестные СМИ лицензии. Норма будет распространяться и на устную речь в телеэфире и аудиовизуальную продукцию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.22 / Украинские мирные жители документируют кассетные боеприпасы

22.05.21 / NASA должно успеть отправить людей на Луну до 2026 года, чтобы сохранить жизни астронавтам

08.11.22 / Иосиф Пригожин показал архивное фото с Валерией и ее сыном

01.06.22 / Скандалы: «Черный беркут» ждет смертников

25.05.22 / Мнение: Контракт на танкеры

24.01.23 / “Аватар: Путь воды”, “Элвис” и “Треугольник печали” – объявлены номинанты на премию “Оскар”

28.12.22 / Не используют, теряют, выкидывают — на руках у американцев осели подарочные карты на $21 млрд

17.06.22 / Скандалы: «Умираем, голодаем, объяснить не можем»

01.03.23 / “Госдеп США провалился во времени”: Пригожин ответил на слухи о покупке спутниковых снимков для ЧВК “Вагнер”

11.01.23 / Мнение: Проблема курьеров и таксистов, впаривание кредиток тинейджерам и глобальная золотая лихорадка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика