СМИ будут наказывать за использование «Е» вместо «Ё»

В Государственную думу внесли законопроект «О защите национальных культурных ценностей России».

Документ регламентирует меры ответственности в случае надругательства над важнейшими символами государства. Прежде всего, речь идёт об умышленном написании и произношении неправильных букв в словах на русском языке, отличающемся от орфографического стандарта.

Особое внимание парламентарии уделили написанию и правильному произношению буквы «Ё» и недопустимости её замены на «Е» не только в документах и законодательных актах, но и в публикациях, научных пособиях и инструкциях.

– Защита буквы «Ё» – самой главной буквы русского алфавита, той культурной ценности, которая отличает русский язык от других языков, должна стать приоритетом нашей государственной политики. Нужно вернуть народу его национальное достояние, – заявила автор инициативы Елена Ёлкина.

Согласно документу, все СМИ в текстах обязаны в соответствии с нормами русского языка употреблять «Ё». В случае нарушения закона Роскомнадзор имеет право вынести им штраф, а Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям – лишить недобросовестные СМИ лицензии. Норма будет распространяться и на устную речь в телеэфире и аудиовизуальную продукцию.

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