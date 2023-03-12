 

Конгрессмен рассказал о спорах Белого дома и Совбеза США по вопросу передачи оружия Киеву

12.03.2023, 19:30, Новости дня
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Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть рассхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.

Другие должностные лица из Белого дома сообщили, что в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, также х не устраивает, что президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь, информирует РИА «Новости».

Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее, сообщил The Economist.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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