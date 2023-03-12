Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек

В Турции число погибших при землетрясениях достигло 48 тысяч человек, сообщил президент страны Тайип Эрдоган в своем обращении к народу из района Сандаг провинции Хатай, транслируемое по телеканалам.

Он также добавил, что число раненых превысило 115 тыс., информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 46 тыс. человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 10 провинциях и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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