 

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек

12.03.2023, 19:30, Новости дня
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В Турции число погибших при землетрясениях достигло 48 тысяч человек, сообщил президент страны Тайип Эрдоган в своем обращении к народу из района Сандаг провинции Хатай, транслируемое по телеканалам.

Он также добавил, что число раненых превысило 115 тыс., информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 46 тыс. человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 10 провинциях и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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