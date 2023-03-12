В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили «сухой закон»

На подконтрольной Киеву части Херсонской области с 15 марта вновь можно продавать алкоголь, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он уточнил, что совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить «сухой закон» и помочь восстановлению экономики региона. По словам Прокудина, продавать алкоголь можно будет с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (мск). При этом продавать алкоголь военным запрещено, передает РИА «Новости».

Херсонская область стала частью РФ по итогам проведенного там референдума. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.

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