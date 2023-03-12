Мнение: О переименовании России и Украины
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Еще в ноябре прошлого года какой-то украинский ватник разместил на специальном сайте петицию с требование термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация».
К марту инициативу поддержали 25 тыс. человек. Власть уже не могла проигнорировать пецию. Пришлось реагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский осторожно прокомментировал: «Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке».
И тут же последовала реакция официальных российских персон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России»».
отсюда
Но зампред Совбеза России, явно, превзошел официального представителя МИД России. Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: «Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!»
Отсюда
Мне не понятно, почему Медведев вспомнил именно немецкий язык? Прокололся? Как радистка Кэт во время родов?
И еще. Вроде бы совсем недавно президент России Владимир Путин говорил, что мы не воюем с украинским народом?
Путин Медведеву не указ? Для Медведева вся Украина и все украинцы – это Schweinisch Bandera-Reich? Без исключений?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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