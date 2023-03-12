 

Мнение: О переименовании России и Украины

12.03.2023, 19:25, Разное
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Еще в ноябре прошлого года какой-то украинский ватник разместил на специальном сайте петицию с требование термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация».

К марту инициативу поддержали 25 тыс. человек. Власть уже не могла проигнорировать пецию. Пришлось реагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно прокомментировал: «Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке».

И тут же последовала реакция официальных  российских персон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России»».

отсюда

Но зампред Совбеза России, явно, превзошел официального представителя МИД России. Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале:   «Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!»


Отсюда

Мне не понятно, почему Медведев вспомнил именно немецкий язык? Прокололся? Как радистка Кэт во время родов?

И еще. Вроде бы совсем недавно президент России Владимир Путин говорил, что мы не воюем с украинским народом?

Путин Медведеву не указ? Для Медведева вся Украина и все украинцы – это Schweinisch Bandera-Reich? Без исключений?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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