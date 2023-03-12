Мнение: Саудовцы помирились с Ираном, Россия и Индия против господства доллара, США грабят сирийскую нефть

1. Давние политические противники, Саудовская Аравия и Иран, на днях нормализовали свои дипломатические отношения. Американцы, привыкшие делать вид, будто дружат с Саудовской Аравией против Ирана, теперь яростно негодуют (ссылка):



Республиканские “ястребы” обрушились с критикой на Белый дом – за то, что не помешал Ирану и Саудовской Аравии восстановить дипотношения. Тегеран и Эр-Рияд впервые с 2016 года нормализуют отношения – и ключевую роль здесь сыграла позиция Китая.

В Вашингтоне это уже называют настоящей “пощёчиной” администрации Байдена – сопоставимой с тем, как в прошлом году страны ОПЕК+ вопреки мнению США договорились сократить добычу нефти. Это становится сильным ударом и для Израиля, который долгое время пытался взаимодействовать с монархиями Персидского залива, чтобы изолировать Иран.

В Белом доме признают – там знали о переговорах, но на них не влияли. Республиканцы вновь уличают Байдена в проявленной “слабости” в адрес Китая. И в том, что из-за него позиции США во всём мире – и на Ближнем Востоке особенно — зашатались.

2. Индия расплачивается за российскую нефть не только в эмиратских дирхамах, но и в рублях (ссылка):



Нефтяные сделки России и Индии “подрывают многолетнее господство доллара”, пишет Reuters.

Индия расплачивается с Россией за поставляемую в больших количествах нефть дирхамом (валюта ОАЭ) и российским рублем.

При этом Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а РФ после вторжения в Украину и европейских санкций стала ее ведущим поставщиком.

Для России же Индия стала главным покупателем нефти.

Торговля нефтью с Индии является примером перехода к другим валютам расчёта помимо доллара, который может оказаться устойчивым, пишет Reuters.

Заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат заявила, что санкции в отношении России могут подорвать доминирование доллара, поощряя создание небольших торговых блоков с использованием других валют.

3. На календаре 2023 год, а американцы продолжают беззастенчиво грабить чужие страны, подобно завоевателям, колонизаторам и алчным пиратам прошлых веков (ссылка):

Американские вооруженные силы контрабандой доставили десятки танкеров с нефтью, украденной из Сирии, на свои базы в Ираке.

Как сообщило сирийское арабское агентство САНА, американцы вывезли 23 грузовика и автоцистерны, груженные украденной нефтью, через незаконные пограничные переходы аль-Махмудия на границе с Ираком.

Местные источники также сообщили, что 34 большегрузных грузовика и автоцистерны с краденой нефтью из Сирии были отправлены в Ирак через незаконный пограничный переход аль-Валид.

Ранее агентство САНА сообщило, что американские войска разграбили ещё больше сирийской нефти, вывезя 95 танкеров, груженных украденной нефтью, в конце декабря 2022 года, пишет EADaily. Также согласно местным источникам, в местности аль-Ярубия военнослужащие США доставили новые партии украденной нефти с сирийских месторождений в Аль-Джазире и Восточном регионе.

Вторжения США в суверенные государства ради грабежа – отнюдь не миф, американцы воруют нефть и другие ресурсы на государственном уровне. При этом нефтяное воровство отнюдь не прекратилось после президентства Трампа. Да, на новые «нефтяные войны» у американцев уже не хватает сил, но некоторые старые они ещё продолжают вести.