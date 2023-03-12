Личное: “Как правильно выстроить диалоги?”

Если я задам вопрос, в границах ходы автора в письме ниже или мимо границ, вы, скорее всего, будете оценивать контекст, пытаться измерить СЗ автора для партнера, соизмерять шаги автора и шаги партнера.

Это верно, но это – не главный ориентир. Контекст оценить сложно, особенно через пересказ и интерпретации авторов.

Чтобы правильно оценить ход автора, надо увидеть его самооценку и локус контроля, и сделать это намного проще.

Самооценку и локус рассказчика видно очень хорошо и вы это уже умеете.

Корону видно по словесным, демонстрационным акцентам на собственной значимости, на собственной исключительности или наоборот на собственной ничтожности. Большую корону видно по переполненной шкатулочке, по хороводу багов, каждый из которых кричит короне “виват” или даже “славься”, по густому ЗВ и объемному БП, по колпачкам на героях, по черному чемоданчику, величиной с грузовичок.

Локус можно увидеть, если сопоставить возможности автора и стремления, большой разрыв говорит о том, что ход человек делает мимо границ. “Что он хочет и что он может себе позволить?” – спросите себя, анализируя ход автора и посмотрите, велик ли разрыв.

eka_the_rina

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Пишу Вам впервые. Спасибо Вам большое за проделанный труд! Многие ваши упражнения я проговариваю с пациентами на приемах, даю ссылку на ваш блог.

Меня зовут Екатерина, 38 лет, замужем, двое парней 15 и 10 лет. Работаю неврологом в большой клинике нашего города и косметологом в небольшой частной, симпатичная, хожу в зал и в баню, за собой слежу. Муж старше на 3 года, вместе 22 года, пережили многое как финансово, так и эмоционально. Он меня любит, я до последних моментов – очень. Есть мужчина, который ухаживает, дарит подарки, есть те, кто может изредка приехать с цветами на работу… Но письмо о другом.

(В шкатулке автора сами видите кто. Мужчины с цветами и подарками. Судя по тому, что она описывает любовь с мужем как взаимную, мы можем предположить, что автор упомянутым мужчинам и правда очень нравится, это не фантики в шкатулке, а конфетки, но ее фокус на “хороводе” все равно мимо границ и это шкатулка. Понятно почему? Как выглядит в письмах хоровод без шкатулки?)

В начале года познакомилась с С. Пошли с подружками в бар, где и встретились, он оказался другом мужа подружки, поэтому разговорились легко. Танцевали, я прикоснулась к его губам. Да, он красавчик, 44 года, владелец своего салона, где и работает мастером, администратор – его жена.

Мы контактами не обменивались, но в следующий вечер он написал (нашел в соц.сетях). Через пару дней встретились, катались на машине, я показала ему красивые места в городе, он свой салон, где мы и поцеловались. Переписываемся каждый день до сих пор. Я его люблю.

Был момент, где мне показалось, что он тяготится этим общением и мне было сложно… попросила несколько дней мне дать паузы, т.к свыкнуться с мыслью, что мы не свободны сложно. Думала, что не напишет, да и я бы не написала, приняв его молчание, как решение. С.написал, что скучает и не думал, что его чувства так сильны. После этого мы пошли на откровенное сближение. Затем признание друг другу в любви, встречи несколько раз в неделю. Знакомство наших семей на дне рождения подруги, он в этот день хотел закончить отношения, но утром написал, что эмоции улеглись.

Разговоры были о том, что мы будем вместе жить, о том, что я буду готовить, а он выбирать цвет гардеробной.

С.сказал, что принял решение развестись с женой. Причиной назвал “нелюбовь”. Если у него что-то измениться, Эволюция, я готова свою жизнь изменить. Или скорее всего, я зацепилась за это, ухватилась и тяну на себя.

(Что здесь у автора с короной? Мы не видим никакого акцента на том, что герой без ума. Мы не видим колпачка на нем, не видим плохого мы, не видим шкатулки. То есть по части самооценки тут все более-менее. А локус? Если не обращать внимания на косяки перед мужем, мы видим небольшой паровоз автора в начале, но без плохого мы. То есть автор оценивает все адекватно, дальше идет ее пауза, без видимых щипцов, и рефлексия героем ее значимости. Дальше мы видим бодрую динамику, вероятно взаимную. В эпизоде, где герой хотел расстаться, до этого было знакомство семей. Автор ничего не пишет про его жену, это хороший признак. А вот герой скорее всего психанул после знакомства с мужем, но на утро отрефлексировал свое желание перейти на более серьезный уровень. Дальше он озвучил желание развестись, возможно импульсивное. Автор не лезет к нему в голову и щипцов мы тоже не видим)

Последние дни у нас тяжелые диалоги, я хочу больше, чем он может дать.

Ситуация, когда нас с мужем пригласили в гости, но муж задержался на корпоративе и пришел очень пьяным к друзьям, я шепнула ему: “Давай здесь без алкоголя”, он ответил, что я его стесняюсь и уехал. Через несколько минут на такси поехала за ним. Чтоб на эмоциях не заходить в квартиру, села в машину успокоиться. Муж в этом время вышел с вещами и сказал, что уходит. Остановить не получилось, не слышал.

(Здесь тоже она не пишет ничего про свое великолепие или ничтожность. Тест на корону нормальный. Фокуса на себе минимум, лазов в голову мужа нет, стремления направить наш разбор сильной рукой Штурмана или Оправдашки нет тоже. Уважение к мужу в описании есть)

В это время пишет С.:

С: Дома?

Я: В машине.

С: За рулем?

Я: Я в машине припаркованной сижу, не готова идти домой. Муж решил, что надо расстаться.

С: Почему домой не пошла?

Я: Потому что муж сказал, что уходит. Я села в машину, чтоб обдумать его слова. Сейчас поднялась домой.

С: Кать, ты любишь свободу? А. тебе ее дал! Ты ей злоупотребляешь! Может он прав? Если я люблю свою женщину, то не позволю так часто и так долго быть вне семьи!

Я: Поэтому твоя жена рядом.

Я: Странно, что ты попал в этот период моей жизни. У меня не было никогда свободы. Я работала очень много, 3 диплома медицинских и постоянные учебы. То, что мы танцевали пару вечеров до утра – это то доверие, которое я получила за 22 года отношений.

(Он ей намекает, что она женщина свободных нравов. Но мы должны заметить, что это его реакция на ее описание ссоры с мужем. Он солидаризируется с мужем, поскольку у них идет речь, что место мужа может занять он. Кроме того, ему не ясно, из-за чего их ссора, она ночью сидит в машине, то есть ссора может быть из-за ее поведения где-то на вечеринке)

С: Прости, я тебя знаю именно с этого момента.. Не хотел тебя обидеть.

Я: Жаль, что у тебя сложилось такое впечатление обо мне.

С: В любом случае я тебя поддержу. Не буду без запроса давать советы, тем более я не психолог! Ты мне дорога, помни это, что бы не случилось!

Я: Спасибо тебе. Ты правда считаешь, что я многое позволяю?

С: Не могу сейчас сказать. Я плохо тебя знаю)

Я: Хотя да… многое же позволила себе с тобой?

С: Кать, я тоже не святой. Тоже позволил, что раньше не приемлил. Я люблю тебя!

(Посмотрите, как она красиво закончила диалог. Подвесила ситуацию с мужем. Уточнила у героя, считает ли он ее женщиной легкого поведения. Вот это провокация для пики была с ее стороны. Он ответил красиво, вывернулся. Ссоры не случилось, однако вектор косяка у него все-таки получился. И поэтому -)

Вчера:

С: Хочешь заеду обниму?

Я: Ты серьезно??

С Да.

Встречаемся, целуемся.

Пишу:

Я: Люблю. Как подростки – выйти, поцеловаться.

С: Когда мы целовались, у меня тоже эта мысль была в голове. Мы прекрасная пара!

Я: Мы правда похожи. Обычно говорят “вы хорошо смотритесь”, но про похожесть – впервые (до этого несколько знакомых говорили, что мы похожи)

С: Значит мы притягивались-притягивались всю жизнь и в один момент соединились. Т.к созданы друг для друга, как две половинки.

Я: Ты правда часть меня

С: Мы единое целое.

(Были тут щипцы?)

Затем он скидывает фото картины, которую написал для сестры (я тоже пишу картины, но редко)

С: Очередная блевотина. Еще заказала, буду “рисовать”

Я: Прими наконец, что ты классный) хватит спорить. А можно я тоже закажу?

С: Давай, нарисовать?

Я: Да, конечно! Тебе нужен интерьер?

С:Ну или часть его, место, угол, стена

Я: Про место пока сложно, муж планирует переезд.

С: Вы в другую квартиру переезжаете:

Я: Скорее всего да

С: У вас серьезные перспективы

Я: перспективы? Я что-то не так сказала?

С: Все хорошо, нарисую.

Я: Почему ты так отреагировал?

С: На мгновение показалось, что я слишком наивный.

Я: А если я скажу, что все мои планы связаны только с тобой… ты поверишь?

(Вот тут вопрос, в границах был ее шланг “скорее всего да” или это был вектор косяка? Если в границах, то получился крючок. Если нет, то вектор косяка. Кто видит?)

С: Чересчур все серьезно воспринял!

Я: Я запуталась в твоих фразах

С: Чего тут не понять? Вы созидаете свое, а я свое разрушаю. В этом моя наивность.

Я:Это всего лишь переезд. Ты знаешь что я изменю все ради тебя. Ты мой смысл.

С: Прости, что заставил понервничать…

Я: Я только твоя. Прости меня, пожалуйста.

(А здесь? “Я только твоя” – в границах или нет? Если в границах, то это горячий шар, если мимо – вектор слива)



Уважаемая Эволюция, коментаторы… я вижу, что залипла на этих отношениях, понимаю, что нечестно поступаю с мужем (он вернулся на следующий день, сказал, что за алкоголем не понимал ситуации), тяну от С.эмоции, вырастила его фигуру до небывалых величин и начинаю истерить.

Где мои границы? Как собрать себя? Как правильно выстроить отношения и диалоги?

(Автор и сама все понимает. “Вырастила фигуру до небывалых величин” – это величина несоразмерная реальной ситуации. В реальной ситуации он пока чужой муж и их встречи – за спиной у супругов. “Моя часть”, “единое целое” – пока рано. Но если пытаться уменьшить фигуру обесцениванием или созданием искусственных плотин (ярусов), будут векторы косяков, потом будут векторы слива и динамика отрицательная. Размер фигуры балансируется только тем, что вы убираете фокус с мечтаний, фантазий, болтовни и занимаетесь делами. Тогда фигура соответствует реальной близости, она связана со взаимными планами, не появляется ни паровоза, ни щипцов, ни ярусов от обиды на плохую динамику. Надо учиться держаться в границах не только на уровне слов, но и на уровне мыслей. Важный момент еще – косяки перед мужем. Обычно влюбленные в другого жены стараются о муже вообще ничего не думать, но чувство вины их гнетет и они гонят динамику, чтобы “определиться быстрей”. Надо заботиться о муже, надо быть ему хорошим другом, если не вышло быть верной женой, надо делать для него что-то объективно полезное, быть человеком. Это позволит и косяки немного компенсировать и чувство вины унять и фокус с фантазий о любовнике сместить на семью. И в целом позиция в поле будет сильней)