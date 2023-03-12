Недооцененный фрукт поможет потерять килограммы: трехдневная яблочная диета

Существует множество диет для похудения, и одна из них – яблочная. Надо сказать, что этот фрукт почему-то недооценен, хотя он может помочь потерять немного веса. Диета на основе этого простого и всегда доступного ингредиента идеально подходит для людей, которые стремятся покончить с чувством тяжести в области живота. Она поможет очистить пищеварительную системы и поможет улучшить ее работу.

О яблочной диете

Яблочная диета является очищающей. Как правило, она рассчитана на срок от трех до пяти дней, и продлевать его не рекомендуется. Суть диеты заключается в употреблении большого количества яблок, которые содержат значительное количество клетчатки. Они могут сами по себе являться едой или быть основным ингредиентом блюд.

Во время соблюдения диеты каждое утро следует начинать со стакана воды с яблочным уксусом, добавленным в нее в количестве одной столовой ложки. Эта смесь действует как стимулятор пищеварительной системы и способствует улучшению ее работы. В этот период нельзя пить газированные напитки и кофе. Из напитков рекомендуется употреблять травяные чаи и простую воду. Суточная норма потребления жидкости составляет минимум два литра.

Также на время диеты рекомендуется убрать из рациона соль и продукты, содержащие жиры, которые могут привести к появлению отеков, что помешает достичь желаемого результата.

Энергетическая ценность пищи, употребляемой во время яблочной диеты, не должна превышать 1000 ккал в сутки.

Яблочная диета не нагружает желудочно-кишечный тракт трудноперевариваемой пищей, поэтому создается впечатление, что организм очищается, а пищеварительная система лучше функционирует, появляется чувство легкости.

Преимущества яблочной диеты

Яблоки имеют много преимуществ. В первую очередь, они являются источником витаминов В и С. В них также содержатся такие минералы, как кальций, калий, железо, йод. Яблоки относятся к низкокалорийным продуктам – в одном плоде весом 180 граммов всего 90 ккал. Употребление яблок способствует снижению уровня вредного холестерина в крови, а значит, уменьшается и риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию пектина яблоки помогают контролировать аппетит. Пектин — это растворимая клетчатка, которая улучшает пищеварение. Благодаря ему мы чувствуем себя сытыми, и наш аппетит находится под контролем.

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Яблочная диета считается очищающей. Она дает возможность пищеварительной системе отдохнуть и восстановиться, а организму получить больше энергии и жизненных сил. Работа иммунной системы также улучшается. Однако эффект похудения после такой диеты поддерживать достаточно сложно.

На сколько можно похудеть

Во время яблочной диеты можно сбросить не так и много – всего около одного килограмма. Однако это не должно являться главной целью. Эффект похудения после диеты длится недолго, и вес быстро может вернуться к прежним цифрам.

Следует помнить, что три-пять дней яблочной диеты не изменят внешность кардинально.

Примерное меню яблочной диеты

День первый. Следует есть только яблоки и употреблять жидкость в большом количестве (воду, травяные чаи). Нужно съедать яблоко каждый раз, когда появляется чувство голода. Максимум можно съесть 2 кг фруктов.

Второй день. Яблоки должны быть основной рациона, но теперь к ним можно добавить легкоусвояемые продукты. На завтрак съесть яблоко и натуральный йогурт; на обед – рис, тушеные овощи, куриную грудку, яблоко; на ужин – лосось, приготовленный на пару, яблоко.

День третий. В последний день диеты можно включать еще больше продуктов, чтобы переход к обычному режиму питания был постепенным. На завтрак приготовить яблочный омлет; на второй завтрак – зеленый смузи с яблоком и шпинатом; на обед – рыбу с салатом из яблок и моркови; на ужин – запеченное яблоко с корицей.

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Кому не подходит яблочная диета

У яблочной диеты есть противопоказания. Следует отказаться от нее людям, страдающим изжогой, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника. Не стоит есть яблоки, когда беспокоят боли в области эпигастрии, раннее чувство насыщения, чувство распирания после еды. В случае некоторых других заболеваний желудочно-кишечного тракта также не рекомендуется переходить на яблочную диету.

Если придерживаться яблочной диеты более пяти дней, может нарушиться работа организма. Такое питание не является сбалансированным. Кроме того, высокое содержание сахара в яблоках затрудняет сброс веса и контроль аппетита.

Что нужно для приготовления печеных яблок

Печеные яблоки – простой и очень вкусный десерт, а также идеальное блюдо для яблочной диеты, которое можно готовить круглый год.

Ингредиенты:

четыре яблока среднего размера; горсть изюма (примерно 40 граммов); две полные столовые ложки жидкого меда (примерно 40 граммов); 20 граммов орехов пекан или грецких; половина чайной ложки молотой корицы.

Кроме этого, потребуется форма для запекания. Это может быть обычный противень или прямоугольная форма.

Как запечь яблоки в духовке

Перед запеканием каждое яблоко лучше взвесить до удаления сердцевины. Это нужно для того, чтобы было легче определить, какое примерно количество ингредиентов для начинки нужно подготовить. Рецепт рассчитан на яблоки весом около 150-220 граммов. Калории следует подсчитать с учетом используемых ингредиентов.

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Для запекания яблок в духовке практически нет ограничений, поскольку можно использовать почти все сорта. Таким образом, можно выбрать свой любимый сорт или использовать плоды нескольких сортов. Отлично подходит для запекания антоновка.

Порядок запекания яблок:

1. Предварительно нужно разогреть духовку, установив температуру 180 градусов с верхним и нижним нагревом или 170 градусов с циркуляцией горячего воздуха.

2. Яблоки хорошо вымыть и обсушить бумажным полотенцем, затем срезать с каждого «шляпку» с хвостиком. Отложить верхушку яблока в сторону и удалить сердцевину с помощью небольшого ножа или специального инструмента, который предназначен для выдалбливания шариков из арбуза или дыни.

3. В миске смешать горсть мелкого изюма, две большие ложки жидкого меда, несколько кусочков грецких орехов и половину чайной ложки молотой корицы. Это базовая смесь для приготовления печеных яблок. Изюм можно легко заменить сушеной клюквой, а грецкие орехи пеканом. Вместо меда можно использовать, например, кленовый сироп. Также можно добавить к изюму и орехам вареный рис или кускус.

4. Начинить приготовленной смесью яблоки. Смесь можно и не готовить, а просто положить понемногу каждого ингредиента в отверстия в яблоках и сверху посыпать молотой корицей. Затем нужно покрыть яблоки с начинкой оставленными крышечками с хвостиками.

5. Перед тем как поместить яблоки в духовку, можно смазать их сверху небольшим количеством меда или сиропа. Поставить яблоки в неглубокую форму или на обычный противень и отправить в ​​предварительно разогретую духовку на среднюю полку. Запекать яблоки около 40 минут. Если они маленькие, будет достаточно и 30 минут. Для крупных плодов потребуется 50-60 минут.

6. Печеные яблоки лучше всего есть горячими, прямо из духовки.

Советы

Можно не накрывать яблоки шляпками с хвостиками, а запечь их отдельно, положив на этот же противень.

Для начинки печеных яблок можно использовать домашнюю гранолу. Еще более простой вариант – просто добавить к изюму и орехам немного своей овсяных хлопьев.