 

Пастушья сумка, манжетка, клевер: какие травы помогут облегчить симптомы менопаузы

12.03.2023, 18:40, Разное
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Менопауза – это период естественных биологических изменений в жизни женщины, и это совершенно нормальный процесс. Тем не менее, часто возникают такие жалобы как потливость, перепады настроения, прибавка в весе или проблемы со сном.

Используя лекарственные растения, можно снизить симптомы, которые порой кажутся совершенно невыносимыми.

Красный клевер

При симптомах менопаузы красный клевер – это настоящая классика. В нем содержатся фитоэстрогены, аналогичные женскому половому гормону. Гормон эстроген оказывает уравновешивающее действие, как при дефиците эстрогена, так и при его избытке. Изофлавоны, содержащиеся в красном клевере, могут улучшить общее самочувствие и сократить перепады настроения, а также наладить сон.

Декоративные розовые цветы можно использовать для придания вкуса разным блюдам, например, овощным гарнирам или салатам. Тонкий аромат прекрасно сочетается даже со сладкими блюдами.

Красный клевер можно превращать в сироп, а цветы придадут разным напиткам изысканную сладость. Наружно красный клевер можно использовать в виде экстракта растительного масла. Массаж с маслом красного клевера оказывает омолаживающее действие на кожу и разглаживает мелкие морщинки. Содержащиеся в клевере антиоксиданты защищают от фотостарения, вызванного ультрафиолетовым излучением, и делают кожу более упругой и гладкой.

Шалфей

Шалфей особенно известен своим действием против сильного потоотделения. Он снижает секрецию пота, а его антибактериальное действие уменьшает запахи. Шалфей регулирует контроль тепла и идеально подходит для снятия приливов.

Зверобой

Зверобой может быть полезен при многих заболеваниях во время менопаузы. Эта трава борется с перепадами настроения, подавленностью и истощением. Она может помочь еще и при нервозности, а также нарушениях сна. Растение можно употреблять в виде чая, который обладает антигипертензивным действием.

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Тысячелистник

Тысячелистник является менее популярным лекарственным растением из-за своего терпкого вкуса. Но горькое вещество. Тысячелистника обладает успокаивающим действием и помогает при головных болях, связанных с погодой.

Пастушья сумка

Пастушья сумка улучшает самочувствие и может использоваться в течение всего периода менопаузы. Пастушья сумка оказывает уравновешивающее действие на кровяное давление, регулирует работу сердца и может применяться как при высоком, так и при низком кровяном давлении.

Нужно выпивать две чашки чая на основе пастушьей сумки в день в течение четырех недель. После этого сделайте перерыв на 3 недели. Пастушью сумку можно употреблять и в сыром виде, добавляя в салаты.

Манжетка

Одна из самых известных, когда дело доходит до лекарственных средств, применяемых при менопаузе. Чайный настой оказывает расслабляющее действие, снимает спазмы и хорошо влияет на женские органы. Манжетка помогает при анемии, мигрени, а также является отличным средством для лечения варикозного расширения вен.

Мелисса

Чайный настой с мелиссой оказывает уравновешивающее действие на нервную систему, восстанавливает равновесие при перепадах настроения.


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