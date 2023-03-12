Оппозиция Молдавии передала правительству принятый на митинге текст резолюции
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Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер передала правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции.
В тексте резолюции говорится, что участники «Движения для народа» призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов, информирует РИА «Новости».
Также митингующие призвали президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана отказаться от милитаристской риторики.
Ранее протестующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, против них выставлен спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами.
Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства.
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