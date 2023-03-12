 

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в турецкой провинции Кахраманмараш

12.03.2023, 18:05, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15.31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гексун. Очаг залегал на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли почти 48 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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