 

Журналист Херш: Белым домом движет ненависть к Путину и коммунизму

12.03.2023, 18:05, Новости дня
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Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту РФ Владимиру Путину и коммунизму, об этом он сообщил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, информирует РИА «Новости».

Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков».  После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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