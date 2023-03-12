 

ЦРУ: «Северные потоки» взорвал Усама бен Ладен

12.03.2023, 17:33, Разное
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Представитель Центрального разведывательного управления США Кайл Миллиган выступил с докладом о результатах расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

Война в УкраинеПо мнению американского разведсообщества, теракт был организован лидером террористической группировки «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном.

Ранее считалось, что бен Ладен был ликвидирован американцами в 2011 году. Однако расследование диверсии на трубопроводах говорит обратное: знаменитому террористу удалось инсценировать свою смерть и много лет прожить по фальшивому паспорту в Польше.

После начала боевых действий в Украине он, не будучи связанным ни с одним западным правительством, воспользовался своими связями, чтобы приобрести около 500 тонн взрывчатки, вышел с ними в открытое море на личной яхте и заложил бомбы возле трубопроводов, спустившись к ним с аквалангом. После этого бен Ладен покончил жизнь самоубийством, а тело кремировал случайно проплывавший рядом рыбак.

– В настоящее время не вызывает сомнения версия, согласно которой ни западные правительства, ни Россия, ни даже спецслужбы Украины не имеют никакого отношения к этой диверсии, – сказал Миллиган. – Совершенно ясно, что следы тянутся к «Аль-Каиде» и её лидеру, который ранее организовывал теракты в том числе и в США. Москве следует не искать виновников в случившемся на Западе, а объединить с ним усилия против общей угрозы: иранских террористов и северокорейской экспансии в Тихоокеанском регионе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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