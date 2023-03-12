 

«Суду» подвергнут был козёл — он так себя ужасно вёл!

12.03.2023, 17:19, Разное
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И правда, любовь зла… Козел Гэри — беспокойный маленький паршивец, склонный воровать нижнее белье, бить головой всех подряд и разрывать своими рогами детские футбольные мячи. Однако ж хозяйка от этого вредителя просто без ума и вечно говорит о его проделках:

«Практически в первый же день своего пребывания здесь он ворвался в сарай для кур, начал гонять их и есть их корм. Через несколько дней мне пришлось отделить его от других коз, потому что он постоянно бил их своими рогами. Я поместила его к альпакам, так как они крупнее его и могут с ним справиться, но вскоре он начал убегать. Он появлялся с лифчиками и трусами на голове, и мы находили нижнее белье в сарае. Он снимает его с бельевых веревок».

Энн Ломас, фермерша из Камбрии, купила своенравное животное в 2021 году и решила, что дети, приходящие к ее альпакам, смогут его выгуливать. Но не тут-то было! Хотя козлик выглядел тихоней, уже через несколько часов Гэри показал, что с такими дьявольскими рогами можно идти «на дело». Сразу же этот «монстр» ростом в два фута (около 61 см) начал приставать к другим животным на ферме, воровать у них еду и бить их головой.

Затем Энн стали звонить местные жители из Грейндж-Овер-Сэндс и говорить, что он ворует их нижнее белье. К тому же у Гэри появилась привычка дразнить детей, разрывая их футбольные мячи своими рогами. Один из жителей деревни даже нашел его спящим в своей гостиной, куда тот вломился и оставил очень нежелательный подарок. А во время закрытия магазина козел стал пугать покупателей, запрыгивая на скамейки для пикника и съедая их обед.

Энн пробовала надевать ему на рога колпачки, но это оказалось бессмысленным: тот просто стряхивает их. Тогда женщина, у которой на на TikTok есть страница об альпаках, начала снимать озорные выходки Гэри, который собрал более 17 000 подписчиков.

Но в январе этого года, после того как он укусил фермера за заднее место, Энн решила, что хватит, и решила принять радикальные меры. Она отправила своего глупого козла на импровизированный суд, чтобы заставить его ответить за свое поведение. В шутку, конечно.

Хозяйка признала воришку виновным по целому ряду обвинений — от кражи до нанесения уголовного ущерба и нападения. По ее словам, Гэри был кошмаром с самого начала. Теперь, когда он плохо себя ведет, он отбывает наказание в специальном отсеке:

«Это дает ему время подумать о своих поступках, а другим животным отдохнуть от его издевательств. Этот козел доводит меня до бешенства — но, несмотря на все, что он делает, я люблю его до безумия».

Энн выпустила ряд открыток на тему Гэри, а вырученные средства направила на возмещение ущерба, который он нанес.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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