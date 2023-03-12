 

Камеры в смартфонах Samsung, уже вышедших в продажу, станут лучше

12.03.2023, 16:50, Разное
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Samsung объявит об обновлении камеры флагманских смартфонов Galaxy S23 в конце марта. Об этом пишет Phonearena со ссылкой на Ice Universe.

Выпуск обновления для оптимизации камеры может быть связан с жалобами некоторых владельцев новинки, которые заявили, что их Galaxy S23 или S23 Plus создают размытые изображения. Проблема может быть особенно заметна при съемке текста и документов.

По некоторым данным, расфокусировка является аппаратной проблемой, и для ее устранения необходимо заменить фотомодуль. Некоторые владельцы также были недовольны медленной скоростью фотосъемки своих флагманов. Ожидается, что обновление от Samsung устранит проблему со скоростью работы кнопки спуска затвора.

1 февраля 2023 года были выпущены телефоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Эта старшая модель стала первым телефоном Samsung, получившим основную камеру с разрешением 200 мегапикселей.


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