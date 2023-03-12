В Интернете появились кадры несуществующей видеоигры про Железного человека

Youtube-канал TeaserPlay опубликовал концепт-видео, показывающее, как может выглядеть игра. Она основана на комиксах о Железном человеке и сделана с использованием движка Unreal Engine 5.

Продолжительность ролика составляет 2,5 минуты. В ролике показано, как Тони Старк в своей роботизированной броне летит над Нью-Йорком. Примерно в середине видео Железный человек появляется на Таймс-сквер, на которую нападает какое-то чудовище. Далее ролик повторяется, но на этот раз с видом от первого лица, а не с задней камеры.

Трейлер TeaserPlay показывает, как выглядела бы игра с открытым миром про Железного человека, если бы она была сделана по образцу Marvels Spider-Man. Многие фанаты комиксов и игр уже давно представляют себе такую игру. “Мы попытались представить эту мечту в новом видео”, – говорится в описании. Видео просмотрели почти 13000 раз и за один день отметили более 400 “лайками” и 50 комментариями.

На TeaserPlay есть много видеороликов о различных супергероях. Ранее авторы публиковали концепт-трейлеры в которых показаны Flash, Wolverine и Superman.