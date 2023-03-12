Манифестанты в Кишиневе не прорвали вторую линию кордона полиции

Протестующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, против них выставлен спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами.

Как информирует РИА «Новости», манифестанты скандируют «Долой (президента Молдавии) Майю Санду», «Позор, долой диктатуру», начался митинг.

В молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства.

Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.

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