Основной темой XXI Всероссийского конгресса математиков станет механизм расчёта пенсий

Организационный комитет Всероссийского конгресса математиков обозначил расчет пенсии как основную тему грядущего конгресса.

Более 700 математиков, докторов и кандидатов математических наук, академиков РАН, аспирантов и магистрантов примут участие в дискуссии о корректном расчёте выплат.

Основным пунктом дискуссии станет предложенная Социальным фондом (ранее ПФР) формула расчета «пенсионных баллов», осмысление, теоретическая и практическая проверка которой уже стали темой нескольких диссертаций.

– Применяемые в расчетах пенсионных баллов методы векторного анализа, тензорных исчислений, некоммуникативной алгебры впервые применяются в прикладной задаче в таких масштабах, – говорится в пресс-релизе оргкомитета конгресса.

Ожидается, что в течение десяти дней конгресса математики смогут проработать применение формулы и заложить основы для методических указаний по их применению.

Отметим, не в первый раз СФР/ПФР становится центром практической математической мысли в России. Разработка новых методов расчёта пенсионных выплат – один из критериев эффективности организации, поэтому математическое сообщество знакомо с особенностями работы фонда.

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