В Канаде арестовали ученика католической школы, заявившего, что мужчины и женщины разные

Полиция канадской провинции Онтарио задержала учащегося местной католической школы Джоша Александера, который ранее вступил в конфликт со школьной администрацией из-за своих христианских убеждений, передаёт Fox. Как рассказал в интервью каналу сам Александер, в ходе дискуссии в школе он заявил, что мужчины и женщины разные — и ему запретили появляться на территории учебного заведения, а когда он попытался прийти на занятия, сотрудники школы сдали его полиции. Старшеклассник не исключил, что из-за своих взглядов в итоге не сможет получить среднее образование.

Канада интересует немногих американцев — даже если эта страна вдруг возьмёт и исчезнет, у нас об этом и в вечерних новостях не сообщат. Но мы за ситуацией в Канаде всё же следим — а всё потому, что нас поражает, насколько быстро такая хорошая страна превратилась в тоталитарное государство. Не стоит ли нам извлечь из этого какие-нибудь уроки?

И вот вам пример: в Канаде ученика старшей школы арестовали за то, что тот заявил, что мужчины и женщины разные. Зовут школьника Джош Александер, и учился он в старшей школе святого Иосифа — католическом учебном заведении, расположенном в городе Ренфрю, что в провинции Онтарио, — но ему запретили появляться на школьной территории за то, что он заявил, что Бог создал только два гендера. Заявление понятное: оно, в общем-то, соответствует христианскому учению, да и здравому смыслу тоже. А когда школьник всё-таки пришёл на занятия, его задержала полиция — как это происходило, вы можете понаблюдать на ваших экранах.

Ну а нам показалось, что было бы хорошо с ним побеседовать — поэтому с нами на связь выходят сам Джош Александер и его адвокат Джеймс Китчен. Благодарим вас обоих за то, что к нам заглянули. Джош, первый вопрос вам: вас что же, арестовали за то, что вы зашли на территорию католической школы после того, как заявили, что мужчины и женщины разные? Мы ничего не преувеличиваем?

ДЖОШ АЛЕКСАНДЕР, школьник: Нет, не преувеличиваете — именно так всё и произошло. Правда, до этой точки дело дошло в несколько этапов. Несколько учениц нашей школы пожаловались мне, признавшись, что обеспокоены из-за того, что в их уборную заходят ученики мужского пола. Этот вопрос в итоге перерос во внутришкольную дискуссию, и я в ней решил стоять на своём, а чтобы подкрепить такую точку зрения, воспользовался цитатами из Священного писания. Тогда мне запретили появляться в здании школы до конца учебного года — а когда я попытался прийти на занятия, меня задержали, предъявив мне обвинения.

А вы напомнили, что школа у вас христианская, а ваша мысль — одна из идей, лежащих в основе христианства, поскольку она содержится в главной для этой религии книги, которую некоторые ещё называют Библией?





ДЖОШ АЛЕКСАНДЕР: Конечно. Я даже попытался обсудить это с администрацией школы, но они со мной говорить отказались.

Господин Китчен — к слову, примите мои сожаления по поводу того, что случилось с вашей, на мой взгляд, прекрасной страной, — но к каким юридическим средствам вы можете в Канаде в таком случае прибегнуть?

ДЖЕЙМС КИТЧЕН, адвокат: Разумеется, арсенал у нас ограниченный, поскольку в нашей стране гораздо более слабая Конституция, а кроме того — значительно меньше пиитета по отношению к личным правам и свободам граждан как с юридической, так и с культурной точки зрения, а правительство значительно сильнее заинтересовано в том, чтобы делать всё, что ему заблагорассудится. И всё же по данному делу мы имеем возможность обратиться в Комиссию провинции Онтарио по правам человека: мы считаем, что здесь имела место религиозная дискриминация по отношению к христианским убеждениям Джоша, и в этой связи будем подавать в комиссию жалобу. Кроме того, есть возможность действовать непосредствено через школьный совет, дабы оспорить соответствующие дисциплинарные взыскания, и мы надеемся также проработать и этот вариант.

Что же получается — вашу страну захватил сын Фиделя Кастро, и она внезапно превратилась в Кубу? Просто поразительно. Джош, быстро спрошу вас: сотрудникам полиции, которые задерживали вас, старшеклассника, за цитирование Библии на территории христианской школы, наверняка было стыдно за то, что они делают — во всяком случае, я на это надеюсь. У них был смущённый вид?





ДЖОШ АЛЕКСАНДЕР: Я бы так не сказал. Мне за последние годы неоднократно приходилось близко сталкиваться с полицейскими — на «Конвое свободы» и других акциях такого рода, — и я могу сказать, что полиция у нас в стране пребывает в довольно позорном состоянии. Вот и в моём случае они действовали как обычно.

Вы продолжите обучение в школе?

ДЖОШ АЛЕКСАНДЕР: Я уж точно попытаюсь его продолжить — надеюсь, мои личные убеждения не лишат меня возможности получать образование. Но, похоже, именно так всё и будет.

Просто безобразная история. Надеюсь, вы оба ещё появитесь у нас в эфире. Спасибо вам! С нами были Джош Александер и Джеймс Китчен.

Дата выхода в эфир 10 марта 2023 года.