 

Новый конкурент LADA Vesta NG седан Geely Emgrand продается в РФ за 2,1 млн рублей

12.03.2023, 14:05, Разное
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В РФ появился в продаже новый кроссовер Geely Emgrand EC7 2022 модельного года.

Автомобиль не имеет пробега на местных дорогах и доставлен в единственном экземпляре частным дилерским центром. Предполагается, что модель Geely Emgrand EC7 выступает прямым конкурентом для отечественного седана LADA Vesta NG. Под капотом китайской новинки установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 103 л.с. мощности. Также модель приводится в движение вариатором. Здесь предусмотрели улучшенную платформу BMA.

В свою очередь, более детальные характеристики транспортного средства пока умалчиваются, но уже в скором времени будут известны остальные детали. Прямые поставки машин пока в Россию не осуществляются.


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