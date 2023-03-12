Новый конкурент LADA Vesta NG седан Geely Emgrand продается в РФ за 2,1 млн рублей

В РФ появился в продаже новый кроссовер Geely Emgrand EC7 2022 модельного года.

Автомобиль не имеет пробега на местных дорогах и доставлен в единственном экземпляре частным дилерским центром. Предполагается, что модель Geely Emgrand EC7 выступает прямым конкурентом для отечественного седана LADA Vesta NG. Под капотом китайской новинки установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 103 л.с. мощности. Также модель приводится в движение вариатором. Здесь предусмотрели улучшенную платформу BMA.

В свою очередь, более детальные характеристики транспортного средства пока умалчиваются, но уже в скором времени будут известны остальные детали. Прямые поставки машин пока в Россию не осуществляются.