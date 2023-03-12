 

Антарктический центр: Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации

12.03.2023, 13:55, Новости дня
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Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

По сообщению центра, участники 27-й экспедиции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус провели «масштабный ремонт путеводителя» возле станции «Академик Вернадский», на котором размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов, переименовав Кировоград в Кропивницкий и «дерусифицировав транслитерацию Винницы и Одессы», передает РИА «Новости».

Также к указателям городов они добавили Мариуполь и Бучу, покрасив их в красно-черные цвета, которые используют запрещенные в РФ экстремистские организации УНА-УНСО и «Правый сектор».

Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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