 

ГИБДД: Причиной ДТП на трассе в Саратовской области стал занос прицепа грузовика

12.03.2023, 13:55, Новости дня
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Массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

По сообщению ведомства, на 92-м километре федеральной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград произошел занос автоприцепа грузовика, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, после чего на этом участке произошло еще два ДТП, передает ТАСС.

По данным ГИБДД, в общей сложности на трассе столкнулись 15 машин, восемь человек госпитализировали.

Как сообщил глава Хвалынского района Алик Сабрига, большая пробка образовалась в районе столкновения автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, передает РИА «Новости».

По его словам, сотрудниками администрации города, ДПС и дорожными службами, МЧС, пожарной охраной ведется работа по освобождению дороги, организовывается горячее питание.

Ранее прокуратура начала проверку по факту столкновения более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области.

Напомним, министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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